Peter Petrovčič | foto: Uroš Abram

»Družbeni diskurz mora biti dovolj odporen, da ne pristane na teorije zarote o Sorosu in Kučanu«

Dr. Saša Zagorc, pravnik

Vladavina prava in pravna država sta nedoločna pojma, ki marsikomu ne pomenita ničesar. Tudi vlada pa vedno odločneje ravna tako, kot da res ne pomenita ničesar. Ampak, prav nasprotno, gre za pojma, ki se, ko ju razplastimo na posamezne pravice, tičeta vsakega od nas. O vladnem odnosu do pravne države in posledicah, ki jih prinaša, pa tudi o naraščajoči avtoritarnosti in represiji smo govorili z dr. Sašo Zagorcem s Pravne fakultete v Ljubljani.

Malo smo se nasmihali, ko Janez Janša v preteklosti ni prevzemal uradne pošte s sodišča, ko je spodbujal ljudi, naj kršijo zakon in ne plačujejo RTV-prispevka in podobno. A ta odnos, če ga opazimo pri vidnem politiku, ima posledice.