Tonin: »Naše vrednote so osrednje vrednote, na katerih je zgrajena Slovenija«

Minister za obrambo Matej Tonin je včeraj nastopil v oddaji Politično s Tanjo Gobec na TV Slovenija. V pogovoru je med drugim branil ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja iz vrst NSi, proti kateremu je bila vložena interpelacija. Ob slednji je Tonin, sicer predsednik NSi, dejal sledeče: "Želimo pa zelo jasno sporočiti tudi predlagateljem te interpelacije. Kristjani smo del te družbe. In to bodo morali slej ko prej sprejeti." Voditeljica Tanja Gobec ga je ob tem vprašala, kaj je s tem pravzaprav mislil in kaj ima to opraviti z dvomi glede razpisa in smrtih v domovih za starejše. Tonina očitno ne moti, da je v to politično zgodbo povlekel tudi kristjane, saj je poudaril, da za svojo izjavo trdno stoji.

" Je pa treba razumeti kontekst. In sicer, z razpisom, ki so ga vodili na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ni nič narobe ne v vsebinskem in ne v pravnem smislu. Edina napaka, ki jo del politike in del javnosti očita, je to, da je med 17 organizacijami dobila denar tudi ena organizacija, ki morda razmišlja nekoliko drugače kot oni," je odgovoril minister za obrambo ter dodal, da je to dejal, ker se je organizacijo Iskreni zmerjalo z mračnjaki, nazadnjaki. "To sem doživel kot evidenten in jasen napad na kristjane," je dodal.

"Zelo jasno sem povedal, da bodo morali tudi predlagatelji razumeti, da smo kristjani del te družbe, da smo središče te družbe, da so naše vrednote tiste osrednje vrednote, na katerih je zgrajena Slovenija, in da bo to enostavno treba sprejeti."



"Zelo jasno sem povedal, da bodo morali tudi predlagatelji razumeti, da smo kristjani del te družbe, da smo središče te družbe, da so naše vrednote tiste osrednje vrednote, na katerih je zgrajena Slovenija, in da bo to enostavno treba sprejeti. Zdaj ni čas za ločevanje, ampak čas za sodelovanje in strnitev vrst," je odgovoril.

Tonin prav tako ni želel sprejeti nobene soodgovornosti njegovih ministrov za razmere, ki so v času ukrepov za zajezitev epidemije nastale v domovih za starejše. Ministra Ciglerja Kralja je celo označil za "enega izmed najboljših ministrov te vlade", ki da dela "pomembne korake naprej pri stvareh, ki so deset let stale". "Minister je s svojo ekipo zelo učinkovito črpal evropska sredstva, zdaj se to prikazuje kot veliki prekršek," je dejal Tonin.

"Kdor dela, tudi greši, nikoli nisem trdil, da smo mi brez napak. Ampak očitati ministru Janezu Ciglerju Kralju vse, kar je bilo v desetih preteklih letih narobe, enostavno ni pravično. Ob dejstvu, da je pokrenil gradnjo domov za starejše in da je intenzivno začel črpati evropska sredstva ... Enostavno, namesto da bi ga pohvalili za njegovo delo, se ga graja. To je težko razumeti," je o svojem strankarskem kolegu sklenil obrambni minister v Janševi vladi.

