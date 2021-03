Pia Nikolič | foto: Uroš Abram

»Naša država, kot kaže, se tej priložnosti odpoveduje«

Andrej Gnezda, okoljevarstvenik, filozof

Na začetku februarja je Mladina prejela slovenski osnutek načrta za okrevanje, programa porabe evropskih subvencij, ki naj bi jih Slovenija dobila kot pomoč za izhod iz krize po pandemiji. Druge države so osnutke večinoma javno objavile že konec lanskega leta, slovenska vlada je to storila šele prejšnji petek, pred tem pa je osnutek skrivala. Ker naj bi bili cilji iz načrta večidel zeleni in trajnostni, smo se o njem pogovarjali z Andrejem Gnezdo iz Umanotere, organizacije, ki že 25 let sooblikuje trajnostno družbo. Filozof, teolog in okoljevarstvenik analizira pomanjkljivosti vladnega načrta in predlaga, kaj bi bilo v njem modro spremeniti.

Zdaj smo končno lahko prebrali predlog vladnega načrta za okrevanje in odpornost po pandemiji, na podlagi katerega naj bi Slovenija v prihodnjih letih potrošila pet milijard evrov evropskih subvencij in posojil. Besedilo so konec decembra že poslali v Bruselj, a slovenska vlada ga je razkrila šele nedavno. Odgovorni minister Zvonko Černač trdi, da je pri razvoju osnutka načrta sodelovalo veliko deležnikov. Je zamisli prispevala tudi Umanotera?