Igralka razkrila, da jo je posilil nekdanji minister

Danijela Štajnfeld je Branislava Lečića obtožila posilstva

Srbska igralka Danijela Štajnfeld je za beograjsko višje tožilstvo navedla, da jo je leta 2012 posilil igralec Branislav Lečić, sicer opozicijski politik, nekdanji minister in član srbske Demokratske stranke. "Sredi noči me je odpeljal iz Beograda, me tam mučil in posilil. Nisem mogla stati, nisem se mogla upreti. Jokala sem," je dejala igralka. Bila sem v šoku. Nemudoma sem hotela poklicati policijo, vendar sem razmišljala, kaj se bo zgodilo," je Štajnfeld med drugim dejala za srbski spletni portal Insider.

"Zgodilo se je 7. maja 2012, skupaj smo bili v predstavi Dnevna zapovest v beograjski Drami, dejavno sva sodelovala ... Hodili smo na gostovanja, se družili. In na neki točki je predlagal, da se vidiva, ni bilo prvič, da sem sedla v avto z njim ... Vendar pa me je tisto noč kljub prošnjam in ​​joku, naj tega ne stori, odpeljal nekam izven Beograda."

"In tam me je mučil in posilil. Govorila sem ne, dokler sem lahko. To je bilo zelo veliko mučenje, psihično, čustveno, fizično in spolno. V nekem trenutku nisem bila več sposobna govoriti, nisem mogla stati, nisem se mogla upreti, strahotno sem jokala … Potem me je odpeljal domov in po štirih dneh sva skupaj igrala v predstavi," je povzela potek dogodkov Danijela Štajnfeld.

Po posilstvu je posnela majhne videoposnetke, ki so pristali v dokumentarnem filmu Zdravi me in so danes dragocen dokaz, kako se žrtev obnaša po zlorabi. Že ob objavi filma je dejala, da je verjela, da bo dokumentarni fiilm ženske spodbudil k prijavi nasilja.

