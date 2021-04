»Domobranci so bili tako veliki domoljubi, da so paktirali s sovražnikom«

IZJAVA DNEVA

"Do sedaj smo se lahko iz zgodovine naučili, da se v ljubezni do domovine skriva nekaj več. Računica in osebne koristi. Domobranci so imeli radi domovino. Že njihovo ime govori o tem. Braniti domovino kot skupek domov. Domovina ni abstrakcija, temveč velika skupnost domov. In tisti, ki za vsako ceno, tudi ceno sklepanja nenačelnih koalicij, paktiranja s sovražnikom in predaje napadalcem, v bistvu brani domovino, je velik domoljub. Domovino ljubi do te mere, da je zanjo pripravljen narediti vse. V tem smislu moramo razumeti tudi oblastnike. Njihova ljubezen do domovine je tako velika, da jim je dovoljeno vse. Predvsem kaznovanje tistih, ki premorejo najmanj domoljubja."

(Kolumnist Leon Magdalenc v Dnevniku o krinki domoljubja in tem, da aktualna oblast res nima pojma, kaj je država, saj jo jemlje kot svojo lastnino)

