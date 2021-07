Monika Weiss | foto: Uroš Abram

»Ne (s)pustite vode iz svojih rok«

Andreas Malm, akademski aktivist, o tem, zakaj je domnevna nevtralnost pri ekološki krizi najbolj ideološko stališče in zakaj je treba v boju za okolje postati agresiven – če želimo kaj doseči

© Uroš Abram

Andreas Malm (1977) je predavatelj ekologije človeka na Univerzi v Lundu na Švedskem, raziskovalec, ki skozi prizmo ekonomske zgodovine raziskuje vzroke za podnebni zlom, pred katerim smo, in je, posledično, zaprisežen okoljski aktivist, borec proti industriji fosilnih goriv. Njegova knjiga How to Blow Up a Pipeline: Learning to Fight in a World on Fire preizprašuje primernost standardnih nenasilnih strategij boja, pri katerih vztrajajo okoljska gibanja, čeprav so razmere žgoče in bi bilo nujno ukrepati. Prav ta knjiga je vznemirila režiserja Žigo Divjaka, ki je Malma povabil v Slovensko mladinsko gledališče k vajam za študij avtorskega projekta Vročina. Prejšnji teden je bil Malm drugič v Ljubljani.

V Ljubljano ste prišli zaradi Vročine, nastajajoče predstave v Slovenskem mladinskem gledališču. No, dobili ste tudi vročino, pisano z malo, zdajle je ura šest zvečer, zunaj pa je 32 stopinj Celzija.