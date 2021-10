Jure Trampuš | foto: Borut Krajnc

»S kulturo se lahko borimo proti rasizmu, proti fašizmu, proti vsem zlobnim idejam«

Hanif Kureishi, pisatelj

© Borut Krajnc

Hanif Kureishi, pisatelj, scenarist, dramatik pakistansko-angleškega rodu, avtor knjige Buda iz predmestja, pa tudi več filmov in scenarijev, se je prejšnji petek ustavil v Gorici, na eni izmed prireditev v okviru filmskega festivala, poimenovanega po Sergiu Amideiju. V Gorici je bil prikazan film Mati, ki je nastal po njegovem scenariju, režiser tega filma Roger Michell pa je umrl le dan pred Kureishijevim obiskom v Gorici. »Zelo me je prizadelo, odličen režiser je bil,« je dejal pisatelj med pogovorom v dvorani.

Mi smo z njim pred projekcijo filma opravili intervju. Vzel si je nekaj časa, za »vas, ki prihajate iz dežele Melania, res vam ni lahko,« kot se je pošalil na začetku pogovora. Govori zelo jasno in natančno, malo je tudi zlovoljen, ne mara populistov, ne mara nastopačev, ne mara ljudi, ki izkoriščajo stiske drugega. Zanje ne izbira besed. Vedno ga je zanimalo vprašanje identitete, različnosti, sobivanja. In v resnici je jezen, ker je Velika Britanija zapustila Evropo. Brexit je okrepil moč desnice, hkrati pa se je z odhodom Velike Britanije iz Evropske unije povečala moč Poljske in Madžarske in njunih nazadnjaških vlad. No, tudi nad politiko v Veliki Britaniji ni navdušen. To je logično, Kureishi že dolgo opozarja na pomen razrednega razslojevanja, a ga redkokdo sliši.

Manjši del intervjuja, nekaj stavkov, je povzet po pogovoru, ki ga je imel pred projekcijo filma.

Gospod Hanif Kureishi, pozdravljeni v Evropski uniji, v Italiji, tukaj v Gorici, nedaleč od Slovenije. Kako je biti v Evropi, kako je zdaj živeti v Veliki Britaniji?