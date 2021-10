Monika Weiss | foto: Uroš Abram

»Vso kapaciteto TEŠ bi lahko nadomestili s sončnimi elektrarnami do konca desetletja«

Dr. Jonas Sonnenschein, okoljski ekonomist

© Uroš Abram

Dr. Jonas Sonnenschein (1984) je okoljski ekonomist, ki se ukvarja zlasti z vprašanji zelene rasti, hitrega razogljičenja ter s spremembami vedenjskih vzorcev. V Umanoteri, Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj, je od leta 2019 zaposlen kot vodja projektov. Še vedno tudi predava na Inštitutu za industrijsko okoljsko ekonomijo Univerze v Lundu. Nemec, poročen s Slovenko, s katero sta se spoznala med študijem na Švedskem. Izogiba se letenju, potuje večinoma z vlaki in kolesi.

V Ljubljani, tukaj ob Ljubljanici, so padavine prejšnji teden povzročile kataklizmo, meteorna voda je poplavila stavbe in podvoze. V glavni stavbi UKC Ljubljana je voda po stopnicah tekla kot slap, iz Slovenskega mladinskega gledališča pa so poročali: »Dve leti star pianino je tako rekoč plaval v vodi.«