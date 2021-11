Vizjak: »Imam čisto vest«

Minister za okolje je v odzivu na razkritje celotnega pogovora z Bojanom Petanom dejal, da je želel »zgolj preprečiti škodljivo delovanje za državo in oškodovanje Term Čatež«

Minister Vizjak na današnji novinarski konferenci

Okoljski minister Andrej Vizjak je danes pozdravil objavo celotnega posnetka njegovih pogovorov s predsednikom uprave DZS Bojanom Petanom glede Term Čatež in ga označil kot avtentičnega. Pojasnil je ozadje pogovora in med drugim zatrdil, da je želel preprečiti škodljivo delovanje za državo in oškodovanje Term Čatež. Kot pravi, ima čisto vest.

Vizjak je v izjavi za javnost v Ljubljani dejal, da ta posnetek celotnega pogovora "dokazuje, da je bil prvi posnetek pogovora zlepljenka izsekov iz celotnega pogovora, ki ga je v sredo objavila televizija POP TV". "V njem je šlo za manipulacijo", trdi, o posnetku celotnega pogovora pa minister medtem ne dvomi. Na novinarsko vprašanje, katere besede točno naj bi bile zlepljene v stavku, da je plačevanje davkov "glupo", minister ni želel pojasniti.

Ozadje pogovora s Petanom je Vizjak pojasnil s širšim ozadje in med drugim zagotovil, da je želel le preprečiti škodljivo delovanje za državo in oškodovanje Term Čatež. "To je moj greh," je dejal in zatrdil, da je vedno delal s poštenimi nameni.

Vizjak je sicer interes za objavo izsekov posnetkov pogovora s Petanom, ki jih je POP TV objavila pred časom, pripisal "smetarskemu lobiju", saj meni, da jim je s svojimi dejanji "v napoto". "Lepljenke so namenjene moji diskreditaciji zaradi projektov, ki jih danes peljemo, to je zlasti zakon o varstvu okolja," se je zagovarjal.

Ob tem je priznal, da je bilo v "neformalnem, zaupnem pogovoru" s Petanom izrečeno tudi "masikaj neprimernega". Izjavo glede sodstva ("Veš, da bomo kateremu sodniku 'jajca' strli.") Vizjak obžaluje in se od nje (danes) distancira. Med drugim pa je danes izjavil tudi, da če to počel danes, bi bilo "z današnjega pravnega reda to nesprejemljivo". Če povzamemo, pa je bilo takrat očitno s tem vse v najlepšem redu.

Na vprašanje, ali bi, če bi bil v afero "glupi davki" vpleten minister iz katere druge politične opcije, zahteval njegov odstop, ni jasno odgovoril.

Celotno Vizjakovo novinarsko konferenco si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.

