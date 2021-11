LMŠ: »Minister Vizjak je lagal«

V LMŠ po objavi celotnega posnetka pogovora med Vizjakom in Petanom pričakujejo takojšen odziv tožilstva in policije

V stranki LMŠ ob objavi celotnega posnetka pogovora med okoljskim ministrom Andrejem Vizjakom in podjetnikom Bojanom Petanom poudarjajo, da gre za "gospodarski kriminal in koruptivne povezave Vizjak - Petan". Ob tem pričakujejo, da se bosta na dogajanje po uradni dolžnosti nemudoma odzvala tožilstvo in policija.

"Dokazi so jasni, namigi o neavtentičnosti posnetkov, kar so vladajoči doslej izrabljali kot izgovor, pa pričakovano ovrženi, kar pomeni, da minister ni govoril resnice oziroma je, povedano drugače, lagal," so v stranki zapisali v sporočilu za javnost.

Prepričani so tudi, da je tedanji in zdajšnji predsednik vlade Janez Janša vedel za Vizjakovo početje. "To je delovanje SDS, ki vsa ta leta ostaja enako - škodljivo in celo nevarno," so navedli. Ob tem NSi in SMC očitajo, da so soodgovorni za trenutno stanje v državi, saj da nemo spremljajo dogajanje ter iščejo izgovore, zakaj še naprej ostajajo v aktualni vladi. "Slovenija si zasluži boljše, odhod te vlade in predčasne volitve so edina rešitev," še poudarjajo.

Televizija POP TV je v sredo objavila daljši posnetek pogovora Vizjaka s Petanom glede vpliva v Termah Čatež. Na posnetku je Vizjak Petanu med drugim predlagal dogovor o imenovanju dvočlanske uprave, v katero bi vsaka stran v lastništvu - Petanove družbe in državna podjetja - imenovala vsak po enega člana. Predlagal je tudi dogovor glede umika lastnih delnic Term Čatež.

