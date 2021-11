»Če Vizjak ne bo odstopil, naj to namesto njega stori Janša«

SD za odstop ministra Vizjaka in čimprejšnje predčasne volitve

Predsednik vlade in predsednik SDS Janez Janša ter njegov minister Andrej Vizjak, obenem njegov strankarski kolega in eden od najtesnejših sodelavcev

Podpredsednik Socialnih demokratov (SD) Matjaž Nemec je danes v odzivu glede na objavljen zadnji posnetek pogovorov ministra za okolje (tedaj pa za gospodarstvo) Andreja Vizjaka z gospodarstvenikom Bojanom Petanom glede Term Čatež izrazil pričakovanje, da bo minister Vizjak odstopil. Zavzel se je tudi za čimprejšnje predčasne volitve.

"Glede na razkritja je slovenska javnost danes pričakovala odstop ministra Vizjaka. Če temu ne bo tako, pričakujemo, da to stori namesto njega predsednik slovenske vlade, gospod Janez Janša," je v izjavi za novinarje v državnem zboru dejal poslanec SD Nemec. Dodal je tudi, da stranka sedaj pričakuje reakcijo podpredsednika vlade in ministra za obrambo ter prvaka NSi Mateja Tonina.

NSi po besedah Nemca nima veliko manevrskega prostora - ali zahteva odstop ministra Vijaka, ali podpre interpelacijo proti ministru, ali zapusti vladajočo koalicijo.

Nemec je tudi izrazil pričakovanje, da bodo organi pregona opravili svoje delo, saj je iz posnetkov razvidno, "da gre za resne sume storitve kaznivega dejanja in še napeljevanje k le-temu".

"Takšnemu načinu delovanja se je treba resno zoperstaviti. Tukaj gre za kredibilnost ne samo zdajšnje vlade in Janeza Janše, gre za kredibilnost vseh nas, državljank in državljanov, Slovenk in Slovencev, ter seveda naše države in domovine. Zadeve so resne in zaradi tega je treba storiti pogumne korake. Na potezi je podpredsednik vlade, Matej Tonin, obrambni minister, da dejansko preseka ta gordijski vozel in ustvari pogoje, da se v Sloveniji izpeljejo izredne volitve na najkrajši način, da se to stori nemudoma," je še dejal eden od štirih podpredsednikov opozicijske SD.

Televizija POP TV je v sredo objavila posnetek pogovora ministra Vizjaka in Petana iz leta 2007, v katerem Vizjak Petanu med drugim ponuja dogovor o upravljanju Term Čatež, v katerih sta bila med lastniki glavna tabora Petanovih družb in državnih podjetij, ter dogovor glede umika lastnih delnic Term Čatež. Glede slednjega je Vizjak menil, da posla ni smiselno izpeljati, saj bi finančno obremenil družbo, s kupnino in tudi s plačilom davka. Vizjak Petanu med drugim ponuja tudi dobrohotnost države pri prevzemanju Term Olimia in na drugi strani svari pred tem, da bi na sodišču izpodbijali sklepe skupščine Term Čatež, pri tem pa omenja, da bodo "že našli sodnika, na katerega lahko pritisnejo".

Vizjak je v današnji izjavi za medije pojasnil ozadje pogovora in med drugim zatrdil, da je želel le preprečiti škodljivo delovanje za državo in oškodovanje Term Čatež.

