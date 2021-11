»V Ljubljani ne bo obeležij in spomenikov, ki bi poveličevali izdajstvo lastnega naroda«

Mestna občina Ljubljana na Ljubljanskem gradu ne dovoli maše za domobrance. Poudarili so, da so domobranci sodelovali z okupatorjem ter da so bili partizani tisti, ki so skupaj z zavezniki premagali nacizem in fašizem, največje zlo 20. stoletja.

Letošnje praznovanje na Prešernovem trgu ob Dnevu zmage nad fašizmom in nacizmom in proslavi ob osvoboditvi Ljubljane

© Janez Zalaznik

Nova Slovenska zaveza, društvo za ohranjanje spomina na domobranstvo, ki je želela v sodelovanju z župnijo Ljubljana novembra pripraviti mašo v grajski kapeli sv. Jurija na Ljubljanskem gradu, izraža nezadovoljstvo, ker jim to ni bilo dovoljeno. Na ljubljanski mestni občini pa so za STA navedli, da so njihovo prošnjo za organizacijo maše na gradu ocenili kot provokacijo.

Nova Slovenska zaveza, odkrita domobranska organizacija, je zapisala, da poleg maše v grajski kapeli skoraj vsako leto novembra pripravijo tudi molitve in krajšo slovesnost na Orlovem vrhu. Tudi letos so želeli na podoben način obuditi spomin na pokopane vojake, a jim je javni zavod Ljubljanski grad zavrnil prošnjo za mašo za pokojne domobrance.

Na Mestni občini Ljubljana (Mol) so pojasnili, da je javni zavod Ljubljanski grad samostojen zavod, ki ima v upravljanju Ljubljanski grad. Kot javni zavod s področja kulture, ki ima v upravljanju spomenik kulturnega pomena, pri snovanju lastnih kulturno-umetniških programov sledi svoji strategiji. Ljubljanski župan Zoran Janković oz. Mol pa sta bila o izpostavljenem vprašanju seznanjena, pri čemer se strinjajo z odločitvijo Ljubljanskega gradu. Ocenjujejo namreč, da gre v obravnavanem primeru enako kot v primeru blagoslova pokopališča za provokacijo.

"Jasno je, kdo se je v času NOB boril za svobodo slovenskega naroda. To so bili Titovi partizani, ki so skupaj z zavezniki premagali nacizem in fašizem, največje zlo 20. stoletja. Nasprotno pa so domobranci sodelovali z okupatorjem."

Ne glede na to, da ima vsakdo pravico do dostojnega pokopa, je po njihovih besedah povsem jasno, kdo se je v času NOB boril za svobodo slovenskega naroda. "To so bili Titovi partizani, ki so skupaj z zavezniki premagali nacizem in fašizem, največje zlo 20. stoletja. Nasprotno pa so domobranci sodelovali z okupatorjem," so poudarili.

V Ljubljani, mestu heroju, ki časti spomin na junaško zgodovino, zato ne bo "obeležij in spomenikov, ki bi poveličevali izdajstvo lastnega naroda", so zatrdili.

