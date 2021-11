Razkrivanje in zoperstavljanje skrajnim, neonacističnim skupinam

Kakšna je pri tem vloga novinarjev in civilne družbe?

Erik Valenčič, raziskovalni novinar

© Osebni arhiv

Na spletni platformi Zoom bo v četrtek, 18. novembra, ob 12. uri potekal pogovor z naslovom Razkrivanje in zoperstavljanje skrajnim, neonacističnim skupinam – izkušnje novinarjev in civilne družbe. V spletnem pogovoru, ki bo potekal v angleščini, bodo sodelovali: Talya Feldman, Erik Valenčič Darko Šper. Moderatorka bo Brankica Petković, raziskovalka pri Mirovnem inštitutu.

Kaj vemo o delovanju skrajnih desničarskih, rasističnih, neonacističnih skupin v Sloveniji in drugih državah Evrope? Kakšna je vloga civilne družbe in novinarjev pri razkrivanju njihovega delovanja in zoperstavljanja tem idejam in skupinam? Kako in koliko so med sabo povezani pripadniki neonacističnih skupini iz različnih držav, kakšno vlogo pri tem ima splet? Kakšne so povezave teh skupin s političnimi strankami? Kateri dejavniki vplivajo na razrast teh skupin in kateri na razkrivanje in zoperstavljanje? Ali se tudi civilna družba in novinarji, ki razkrivajo in se zoperstavljajo delovanju neonacističnih skupin povezujejo čezmejno? Kaj je značilno za pregon delovanja in terorističnih napadov pripadnikov neonacističnih skupin? Kako se v zoperstavljanje skrajnim desničarskim skupinam vključujejo tarče in žrtve napadov?

Na ta vprašanja bodo v spletnem pogovoru odgovarjali:

Talya Feldman, medijska umetnica, rojena v Denverju, ZDA, je doktorska študentka likovne umetnosti na Univerzi v Hamburgu v Nemčiji. Letos je prejela umetniško nagrado DAGESH za instalacijo "Nasilje, ki smo mu bili priča, nosi težo v naših srcih" v Judovskem muzeju v Berlinu. Preživela je rasistični in antisemitski napad v Halleju 9. oktobra 2019, bila priča na sojenju ter prejela svetovno priznanje za svoje sodelovanje z aktivistično mrežo NSU-Watch in njene poznejše projekte za boj proti rasizmu ter antisemitizmu na in zunaj spleta.

Erik Valenčič, svobodni novinar, avtor dokumentarnih filmov in knjig. V dokumentarnem filmu Koalicija sovraštva (2014), za katerega je prejel priznanje Evropskega združenja regionalnih televizij, in v raziskovalnem članku Koalicija sovraštva 2 (2021) je raziskoval neonacizem v Sloveniji ter povezave neonacističnih skupin s politiko. Je poročevalec z Bližnjega vzhoda, avtor knjige Obleganje Gaze (2011) in dokumentarnega filma Fronte Kurdistana (2015). Napisal je tudi roman Sence ne gorijo (2016).

Darko Šper, urednik v desku Radiotelevizije Vojvodina (RTV) v Srbiji, urednik rubrike za preverjanje dejstev na portalu Raziskovalno-analitičnega centra Vojvodine (VOICE) in dnevni urednik na portalu Avtonomija. Leta 2015 je prejel nagrado Evropske unije za raziskovalno novinarstvo v Srbiji za serijo člankov o delovanju neonacistov v Srbiji. Je član upravnega odbora Neodvisneg društva novinarjev Vojvodine in sodelavec na številnih projektih društva. Sindikalni aktivist na RTV, od julija 2021 predsednik Panožnega sindikata kulture, umetnosti in medijev "Neodvisnost".

Za pogovor se prijavite na elektronski naslov: brankica.petkovic@mirovni-institut.si, in sicer do torka, 16. novembra 2021.

Spletni pogovor je del projekta Zaščita nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji, pri katerem sodelujejo Mirovni inštitut, Društvo novinarjev Slovenije in Pod črto. S projektom naslavljamo grožnje in izzive za uresničevanje nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji in razvijamo orodja in mehanizme za krepitev naših zmožnosti za učinkovite odzive na grožnje ter za pridobivanje javne podpore. Projekt podpira Mreža evropskih fondacij v okviru programa Civitates.

