Borut Mekina | foto: Uroš Abram

»Janševa tretja vlada je pokazala vse največje probleme naše družbe in države«

Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov

© Uroš Abram

Je umirjena, redkokaj jo spravi s tira, zdi se, da ji provokacije in udarci pod pasom ne pridejo do živega. Poskuša ostati pri dejstvih in razumnem prepričevanju, ne stavi na udarne slogane in popularne puhlice. Lidija Jerkič izstopa, pa ne le zato, ker je prva sindikalistka v državi, predsednica največje sindikalne centrale Zveze svobodnih sindikatov (ZSSS) in Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI), ampak zato, ker se pri njenih nastopih zdi, da jo usoda te države ali skupnosti skrbi bolj iskreno od drugih akterjev. Kar je sicer tudi razumljivo. Sindikati so državotvorne organizacije. Bogati in močni namreč države ne potrebujejo tako zelo, kot jo potrebujejo ravno šibki.

Mora biti človek v stiski, da je produktiven? Neizrečena teza vaših nasprotnikov je, da sindikati spodbujate brezdelje.