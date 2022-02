Lara Paukovič | foto: Borut Krajnc

»Če na koga v družbi stavim, so to mladi!«

Dr. Damijan Štefanc, pedagog

Dr. Damijan Štefanc, izredni profesor za didaktiko in kurikularne teorije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, je eden tistih, ki so od začetka pandemije prispevali največ premislekov o novem položaju, v katerem se je znašlo šolstvo. S kritičnim očesom je spremljal izvajanje pouka na daljavo, pandemično izvedbo mature, prilagoditev ocenjevanja, ukrepe ministrstva in tudi to, kako se je šolsko okolje v splošnem odzivalo na pandemijo, postopoma digitaliziralo in privajalo na »novo normalnost«. V intervjuju je tokrat med drugim spregovoril o tem, kaj smo se v teh dveh letih naučili in kakšne bodo naloge šolstva v naslednji etapi pandemije.

Šolstvo ta hip zaznamuje nekakšna vmesnost. Zaradi številnih karanten učencev in učiteljev šolarji niso zares ne doma ne v šoli, oboji pa imajo verjetno občutek, da to ni čisto prava šola. Med študenti je spet zakrožil predlog o opravljanju izpitov na daljavo …