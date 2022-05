Število umorov s strelnim orožjem v ZDA leta 2020 naraslo za tretjino

V času pandemije se je z orožjem opremilo pet milijonov ljudi, ki so prej živeli v gospodinjstvih brez orožja

© pixabay.com

V ZDA je bilo leta 2020 izvršenih 19.350 umorov s strelnim orožjem, kar je 35 odstotkov več kot leta 2019 in največ v zadnjih 25 letih, je sporočil ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC). Število samomorov s strelnim orožjem se je medtem leta 2020 povečalo za manj, a jih je bilo vseeno 24.245.

Število umorov s strelnim orožjem se je najbolj povečalo med osebami, starimi od deset do 24 let, in sicer za 40 odstotkov, največje povečanje so zabeležili med mladimi temnopoltimi Američani. Pri njih je bilo umorov s strelnim orožjem 21-krat več kot pri belcih v enaki starostni kategoriji.

Američani na začetku pandemije nekaj časa niso smeli iz svojih stanovanj in hiš, so pa lahko na dom naročali vse mogoče, tudi strelno orožje. Orožarskemu lobiju je uspelo politike prepričati, da so prodajo orožja razglasili za nujen posel, tako kot na primer proizvodnjo hrane.

V času pandemije se je z orožjem opremilo pet milijonov ljudi, ki so prej živeli v gospodinjstvih brez orožja. Hkrati z nakupi je v 28 zveznih državah ZDA naraslo tudi število primerov nasilja s strelnim orožjem.

PREBERITE TUDI: