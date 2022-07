Monika Weiss | foto: Borut Krajnc

»Kazati s prstom samo na posameznika je neumnost. A naj vseeno vsak sam, zlasti ker smo bogati del sveta, naredi, kar lahko.«

Dr. Žiga Malek, okoljski znanstvenik

Dr . Žiga Malek (letnik 1987) že sedem let živi in dela na Inštitutu za okoljske študije na Vrije Universiteit v Amsterdamu. Ukvarja se s ključnim vprašanjem prihodnosti, s kompleksnim modeliranjem prihodnje rabe tal, ki ponuja odgovor, kje in kaj gojiti, da bomo (pre)živeli. Diplomiral je leta 2010 na ljubljanski Biotehniški fakulteti, Oddelku za krajinsko arhitekturo, z delom Razvoj alpske krajine na primeru Zgornjesavske doline, doktoriral pa na Dunaju z disertacijo o modeliranju sprememb zemljišč v italijanskih Alpah in romunskih Karpatih.

Malek je aktiven na družbenem omrežju Twitter, kjer razlaga aktualne pojave, povezane s podnebnimi spremembami, in jih predstavlja razumljivo, z relevantnim ozadjem. O vročini in drugih vročih temah sva govorila v ponedeljek na Bledu. V Sloveniji je trenutno s partnerko in hčerko na počitnicah.

Po podatkih »The European Forest Fire Information System« je bilo v minulem tednu po Evropi 1946 požarov. To je skoraj štirikrat toliko kot v povprečju let 2006–2021 (520) in bistveno nad tedenskim maksimumom v tem času (1100 požarov). Zakaj se pogostost požarov povečuje?