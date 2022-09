»Naše veleposlaništvo v Moskvi mi je obrnilo hrbet«

Rina Pleteršek, igralka, ki ji je letos uspelo končati akademijo v Rusiji

Rina med glasbeno točko na koncertu »Želimo vam …« v Jekaterinburgu, maj 2022.

© Aleksandra Valiulina

Rina Pleteršek, ki se je leta 1996 rodila v Celju, je v gimnazijskih letih obiskovala gledališko šolo pod vodstvom Vanje Slapar in Viktorja Ljubutina. Ta jo je navdušil za nadaljevanje dramskega izobraževanja v Rusiji. Od leta 2018 do 2022 je živela v Jekaterinburgu in tam obiskovala igralsko akademijo Jekaterinburški državni gledališki inštitut. V Rusiji je zadnje leto doživljala preživitveno krizo zaradi posledic sankcij, ena od profesoric jo je označila za državno sovražnico, nazadnje pa jo je slovensko veleposlaništvo v Moskvi pustilo na cedilu. Kljub temu ji je uspelo končati akademijo, bila je med najboljšimi študenti. Pripoveduje o življenju v Rusiji.

Zunanji opazovalec si težko predstavlja, kakšna država je Putinova Rusija. Kako ste jo vi doživljali v obdobju pred vojaškim napadom na Ukrajino?