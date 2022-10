Film tedna: 25. Festival slovenskega filma Portorož

V Tekmovalni program se je uvrstilo 63 filmov

Moja Vesna

Od 25. do 30. oktobra bo potekal 25. Festival slovenskega filma Portorož, in sicer na treh prizoriščih: Avditoriju in razstavišču Monfort v Portorožu ter gledališču Tartini v Piranu. V Tekmovalni program se je uvrstilo 63 filmov (11 celovečernih, 5 celovečernih filmov iz selekcije Filmi 30, 19 kratkih, 3 srednjemetražni, 10 manjšinskih koprodukcij in 15 študijskih kratkih filmov). Filmi uradnega programa se bodo potegovali za nagrade vesna, komisija pa je izbrala še 39 filmov (4 celovečerne, 5 srednjemetražnih, 15 kratkometražnih in 15 študijskih), ki jih bodo prikazali v okviru Preglednega programa. V Posebnem preglednem programu Dokuliteratura, posvečenemu dokumentarcem, ki obravnavajo literarne teme oz. pomembne osebnosti iz sveta slovenske literature, bodo prikazani še 4 srednjemetražni filmi.

Po besedah direktorice Slovenskega filmskega centra (SFC) Nataše Bučar je festival neke vrste pokazatelj stanja domače filmske produkcije in glede na letošnji program kaže, da se njena kontinuiteta po letu 2020, ko sta bila na festivalu samo dva slovenska celovečerna igrana filma, nadaljuje. Program obenem kaže, da film v Sloveniji ne more nastajati brez podpore javnih sredstev.

V tekmovalnem programu igranih celovečercev bo sedem filmov: mladinska filma Vesolje med nami Rahele Jagrič Pirc in Kapa Slobodana Maksimovića, eksperimentalni film Ptičar Roberta Černelča ter igrani filmi Moja Vesna Sare Kern, Jezdeca Dominika Menceja, Orkester Matevža Luzarja in Dedek gre na jug Vinci Vogue Anžlovarja.

Wjgt3g9OZVo

IpsIzLHLBag

EZMhNDbsbyY

V programu celovečernih dokumentarcev bodo tekmovali Smučarske sanje Haidy Kancler, Konoplja osvobaja Mihe Čelarja, Pošvedrani klavir Mihe Vipotnika in Ena za reko: Zgodba Save Rožleta Bregarja ter pet filmov, ki so nastali za lansko 30-letnico samostojne Slovenije. Med njimi ne bo najnovejšega dokumentarca Mirana Zupaniča Sarajevo safari. Kot je pojasnil Labović, teme posamičnih filmov niso predmet tega, ali se kaj uvrsti na festival ali ne, ampak so v ospredju kompetence filmskega jezika oziroma filmsko-strokovne kompetence.

QkTZYjL_8f8

-B-nNZtCebQ

Na odprtju festivala bodo predvajali restavrirano in digitalno kopijo filma Františka Čapa Vesna, s katerim bodo počastili 50. obletnico režiserjeve smrti, 120. obletnico rojstva montažerke Milke Badjura in 110. obletnico rojstva avtorja glasbe za film Bojana Adamiča. Ob tem bodo podelili še Badjurovo nagrado Mileni Zupančič, Čapa pa se bodo nato spomnili še zadnji dan pred podelitvijo nagrad s projekcijo filma Ne čakaj na maj.

Počastili bodo še nekaj obletnic, med drugim 60-letnico filmske revije Ekran z razstavo naslovnic. Naziv prijatelj slovenskega filma, ki so ga uvedli lani, pa bo prejel hrvaški režiser in scenarist Rajko Grlić, ki se mu bodo poklonili s filmom Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba.

V strokovnem delu bodo med drugim potekali posvet o filmu in turizmu, delavnica o uporabi novih tehnologij pri filmu ter posvet Aipe, ki bo tokrat posvečen nedavni implementaciji direktive o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu.

V Razstavišču Monfort bodo potekala večerna glasbena Festivalska druženja, kurator festivalskega glasbenega programa pa bo Brane Rončel.