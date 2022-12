Zala Kramperšek | foto: Uroš Abram

Marko Plahuta / »Twitter je pri nas eksplodiral z nastopom Janševe vlade«

Že samo po slogu pisanja lahko ugotovimo, ali je za dvema profiloma isti človek, pravi Marko Plahuta, programer, raziskovalec in podatkovni analitik slovenskega dela Twitterja

© Uroš Abram

Marko Plahuta je programer, raziskovalec in ljubiteljski podatkovni analitik slovenskega dela Twitterja. V službi analizira jezik, ki se pojavlja na družabnih omrežjih, in zaznava potencialne grožnje, ukvarja pa se tudi z vizualizacijo podatkov. Zase pravi, da je neodvisni aktivist, ki analizira tisto, kar se mu na Twitterju zdi zanimivo, in ker to v Sloveniji počne samo on, je pri delu lahko muhast. Ker na slovenskem delčku Twitterja prevladuje politična razprava, je večina njegovih analiz povezana s politiko in mediji, vztraja pa, da je zgolj podatkovni analitik, ne politični.

Na Twitterju ste znani kot @Virostatiq, na tem profilu objavljate tudi izsledke analiz o slovenskem delu Twitterja. Kaj vas je pri tem družabnem omrežju tako pritegnilo in kdaj ste ga sploh začeli analizirati?