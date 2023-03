Peter Petrovčič | foto: Borut Krajnc

»Vsaj 49 otrok je bilo podvrženih prostituciji«

Polona Kovač, predsednica društva Ključ Društvo Ključ je izvedlo raziskavo o prostituciji med otroki in mladoletnimi – in prišlo do skrb zbujajočih podatkov o otrocih, ki so se znašli v prostituciji

© Borut Krajnc

Društvo Ključ deluje na področju trgovine z ljudmi, pri čemer je daleč največji delež njihovih uporabnic žrtev prostitucije. Zdaj so izvedli raziskavo o prostituciji med mladimi v Sloveniji in ugotovili, da bi lahko bilo v Sloveniji v zadnjih petih letih v prostitucijo prisiljenih tudi do 248 mladoletnih oseb, večinoma deklet. Pogovarjali smo se s Polono Kovač, politologinjo z magisterijem iz socialnega dela, ki predseduje društvu zadnji dve leti, v različnih vlogah pa tam deluje že od leta 2006.

Zakaj ste se odločili, da raziščete, kakšno je stanje glede prostitucije med otroki in mladoletniki?