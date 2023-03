Monika Weiss | foto: Luka Dakskobler

Izidor Ostan Ožbolt / »Če okoljske vidike v celoti pozabimo, ni ekonomsko mogoče, da TEŠ zdrži do leta 2033«

Ekonomist, naravovarstvenik, poznavalec energetike

Izidor Ostan Ožbolt (letnik 1993) je ekonomist, poznavalec energetike in aktivist, eden najaktivnejših članov kolektiva Mladi za podnebno pravičnost. Iz podnebnega sindikalizma je diplomiral na Filozofski fakulteti, lani pa na ljubljanski Ekonomski fakulteti zagovarjal magistrsko nalogo Zelena transformacija: načrt razogljičenja slovenskega elektroenergetskega sistema in njegove makroekonomske implikacije.

Magistrska naloga je konkreten načrt razogljičenja, razčlenjen na 217 straneh, ki je nastal pod mentorstvom Jožeta P. Damijana in ob pomoči ključnih slovenskih strokovnjakov iz energetike. Načrt je – tako avtor – primerljiv z drugimi obstoječimi scenariji ter pomeni poskus, ki ob zagotavljanju zanesljive oskrbe ter ekonomičnosti prehoda enakovredno vključuje tudi pravičen prehod stran od fosilnih goriv, varstvo narave in zaveze Pariškega podnebnega sporazuma, po katerem moramo glavnino razogljičenja izvesti do leta 2035.

Izidor Ostan Ožbolt je na podlagi ekonomske analize najbolj problematičnega člena slovenske elektroenergetike, to je Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ), prepričan, da bomo iz premoga morali izstopiti pred letom 2033, ki ga kot datum izstopa določa januarja lani sprejeta državna strategija. Izračunal je, da bomo kljub državni pomoči TEŠ prisiljeni zapreti najkasneje leta 2028.

Ostan Ožboltova magistrska naloga je sicer eden od trenutno treh akcijskih načrtov zelenega prehoda Slovenije; prvega je sredi 2021 predstavila družba Gen-I, lani pa je Strategija razvoja elektroenergetsko-podnebnega sistema Slovenije do leta 2050 nastala tudi v okviru Sveta za razvoj pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU), pri kateri je sodeloval tudi sam.

Za začetek neposredno, a izjemno pomembno vprašanje. Prosim namreč za odgovor na skoraj mit, da nas je zadnji dve leti energetske krize rešil premog, da je prehod na obnovljive vire energije energetsko krizo še poslabšal in da se premog vrača.