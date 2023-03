Tretji shod Ruparjevih upokojencev

Upokojenski protesti so se, tako organizatorji, pretvorili v vsesplošne protivladne proteste

Bivši poslanec SDS in tržiški župan Pavel Rupar.

V Ljubljano so se danes zgrinjali avtobusi iz vse Slovenije. Potekal je namreč že tretji shod v organizaciji Glasu upokojencev in Inštituta 1. oktober, dveh pobud bivšega poslanca SDS in tržiškega župana Pavla Ruparja, politično kariero katerega so pred leti pokopale številne afere, nato pa je v zaporu prestajal kazen zaradi zlorabe položaja. V primerjavi s prejšnjima je bil tokratni nekoliko drugačen, saj se je, tako organizatorji, iz zgolj upokojenskega spremenil v vsesplošni protivladni protest, udeleženci shoda pa so se prvič odpravili tudi po ljubljanskih ulicah. Rupar jim je zato že vnaprej svetoval, naj s seboj prinesejo čevlje, ki jim najbolj ustrezajo za hojo, dežnike, če bi slučajno deževalo, in »slovensko malico, črni kruh in zaseko za moč«.

Protestniki so izrazili tudi podporo iniciativi ljubljanskega mestnega svetnika Aleša Primca, ki nasprotuje gradnji kanalizacijskega kanala C0. V ta namen so ob koncu shoda zbirali podpise za peticijo.

Na protestu je bilo moč opaziti vidne obraze SDS, med drugim recimo bivšo poslanko Mojco Škrinjar in kandidata na volitvah v evropski parlament Davorina Kopšeta. Prisoten je bil tudi najbolj strasten zbiralec podpisov v državi Vili Kovačič. Povratek je doživel transparent, ki se je prvič pojavil na Ruparjevih shodih, nato pa bil recikliran in ponovno uporabljen na protestnem zboru na gradbišču tretje razvojne osi v Slovenj Gradcu, ki sta ga na začetku meseca organizirala lokalni odbor SDS in njen podmladek. Na shodu sta se brezplačno delila tednika Domovina, ki je tesno povezana z Novo Slovenijo, in pa Demokracija, v osnovi strankarski časopis SDS.

Na shodu se je delila Demokracija, prinesli so zaloge. Delil se je tudi tednik Domovina.

Udeleženci shoda so se sprva odpravili na Slovensko cesto, nadaljevali po Gosposvetski, Bleiweisovi in Šubičevi ter se nato vrnili na Trg republike. Kljub zagotovilom, da ne bodo motili prometa v glavnem mestu, je bil ta na omenjenih ulicah oviran okoli pol ure.

Rupar je nato v govoru na Trgu republike zahteval odstop predsednika vlade Roberta Goloba, vladi pa očital, da ljudje ostajajo slabo plačani in da imajo mizerne pokojnine, »ker orkester očitno porabi več za svojo veselico«. Shod se je zaključil s prepevanjem pesmi ansambla Lojzeta Slaka, zadoneli sta Čebelar in V dolini tihi.

Transparent, ki se je najmanj enkrat prej že pojavil na shodu upokojencev.

Poleg zahtev po višjih pokojninah – med drugim zahtevajo takojšen 20-odstotni dvig pokojnin, nižjih od tisoč evrov, in 15-odstotni dvig pokojnin v višini od tisoč do 1.500 evrov – so protestniki izrazili tudi podporo iniciativi ljubljanskega mestnega svetnika Aleša Primca, ki nasprotuje gradnji kanalizacijskega kanala C0. V ta namen so ob koncu shoda zbirali podpise za peticijo.

Kot kaže, se res uresničujejo Ruparjeve napovedi iz leta 2021, ko si je zadal organizirati vsesplošni shod v podporo tedanji Janševi vladi – le da zdaj potekajo shodi, ki so v prvi vrsti namenjeni dviganju rejtinga opozicije. In pa dodatni polarizaciji, nastavke za katero je jasno ustvaril Janša, ko je nedavno dejal, da je proti njegovi vladi protestirala »razvajena ljubljanska kolesarska elita«, medtem ko danes protestirajo tisti, »ki so resnično prizadeti«.

Isti transparent se je na začetku meseca znašel na gradbišču tretje razvojne osi v Slovenj Gradcu. Protestni zbor zaradi zamikov pri gradnji sta organizirala lokalni odbor stranke SDS in njen podmladek.

