Monika Weiss | foto: Borut Krajnc

Damir Josipovič / »Marsikdo je igral dvojno vlogo, tudi prejšnja vlada, zlasti minister Vizjak. Tudi Hojs se pretvarja.«

Geograf in demograf

© Borut Krajnc

Dr. Damir Josipovič je višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za narodnostna vprašanja. Prepleta demografije in geografije se je lotil že v diplomskem delu na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, v njem je analiziral politično-geografski oris obmejnega Zgornjega Obkolpja. Leta 2005 je doktoriral s temo Demogeografski učinki imigracije v Sloveniji po II. svetovni vojni: v perspektivi dejavnikov migracij in sprememb rodnostnega obnašanja.

Ker je geograf demograf, je član unikatnega organa, ki je bil leta 2017 ustanovljen za civilni nadzor nad projektom drugi tir, s strokovnim znanjem pa pomaga številnim civilnodružbenim skupinam, ki imajo na različnih koncih Slovenije opraviti z državnimi infrastrukturnimi projekti. Že več let opozarja tudi na spornost »največjega slovenskega kohezijskega projekta – Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«. Kritičen je do prostorskega načrtovanja pri nas, napako vidi zlasti v opustitvi regionalne ravni načrtovanja, ki bi morala biti osrednja.

V letih 2019/20 ste bili sopodpisnik več javnih pisem, v katerih ste skupaj s tehničnimi strokovnjaki, inženirji opozarjali na spornost umestitve kanala C0 na območje najpomembnejšega zajetja pitne vode za Ljubljano. Poudarili ste zlasti odsotnost vprašanja, ali ta kanal v resnici sploh potrebujemo.