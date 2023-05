Poslanec SDS / Logar bo politični kapital vnovčil s platformo »sodelovanja«

Ta bo po Logarjevih napovedih namenjena temam, ki so pomembne za prihodnost "politično preveč razdeljene Slovenije"

Ustanovitev društva, v katerem bodo po Logarjevih besedah razpravljali predvsem o trenutno največjih izzivih v družbi, poslanec SDS napoveduje vse od nastopa na lanskih predsedniških volitvah.

© Uroš Abram

Z uradno ustanovitvijo bo danes zaživelo društvo poslanca SDS Anžeta Logarja Platforma Sodelovanja. Ta bo po Logarjevih napovedih namenjena temam, ki so pomembne za prihodnost politično preveč razdeljene Slovenije. Društvo je sicer odprto za vse, ki prisegajo na kulturo dialoga, piše v vabilu na ustanovitev.

Ustanovitev društva, v katerem bodo po Logarjevih besedah razpravljali predvsem o trenutno največjih izzivih v družbi, poslanec SDS napoveduje vse od nastopa na lanskih predsedniških volitvah.

Z besedami, da smo "na pragu nečesa velikega" je tako po drugem krogu predsedniških volitev, v katerem ga je podprlo več kot 400.000 volivcev, takoj sprožil ugibanja, kako bo unovčil pridobljen politični kapital.

O napovedani platformi je sicer za zdaj malo znanega, poslanec Logar svojega projekta v javnosti skorajda ne komentira. Po doslej znanih informacijah se bodo v društvu posvečali predvsem razpravi o prihodnosti Slovenije, poleg tega pa se bodo oglašali o aktualnih družbenih in političnih temah.

K sodelovanju mu je sicer uspelo pritegniti več poznanih obrazov. Logarju se tako pridružujejo vodja kabineta nekdanjega predsednika Boruta Pahorja Alja Brglez, nekdanja evropska poslanka SDS in šefinja njegovega volilnega štaba Romana Jordan, poslanka SDS Eva Irgl, profesor evropskega prava na Novi univerzi Matej Avbelj, ekonomist Igor Masten, nekdanji minister za izobraževanje iz kvote SD Jernej Pikalo, direktor Beletrine Mitja Čander, zdravnik Rok Ravnikar in gospodarstvenik Igor Hustič. Z Logarjevo vizijo naj bi simpatizirala tudi nekdanji minister za digitalni razvoj iz tretje Janševe vlade Mark Boris Andrijanič in prvi mož NLB Blaž Brodnjak.

Ob do zdaj znanem naboru imen pa se Logar ob današnjem zagonu društva bržkone ne bo mogel izogniti vprašanjem, ali in kakšno vlogo bo pri novi platformi odigral njegov strankarski šef, predsednik SDS Janez Janša. Slednji je minuli teden sicer dejal, da je Logarjev političnem projekt dobrodošla popestritev v slovenskem političnem prostoru, ki je niti ne zavrača niti ne podpira.

Namigovanja o morebitni ustanovitvi nove politične stranke je Logar do zdaj zavračal, a če na političnem parketu zanimanja za društvo ne bo, bodo "najverjetneje razmislili tudi o naslednjem koraku", je v ponedeljek dejal za oddajo 24ur zvečer.

PREBERITE TUDI: