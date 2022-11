Komentar / Ime česa je Anže Logar?

(nedeljski vsedržavni test politične inteligentnosti)

»Ne gre namreč pozabiti, da je Anže Logar še vedno predsednik sveta SDS, najpomembnejšega organa stranke, ki določa njeno celotno politiko. Bil je tudi član vlade, ki je sprejemala neustavne in najbolj nedemokratične odločitve v sodobni Sloveniji in poganjala celotno družbo skrajno v desno. ... kot državljan si za predsednika nikakor ne bi želel človeka, ki ni iskren v odnosu do volilnega telesa. On je imel in še ima vse možnosti, da jasno pove: ’Da, bil sem zraven, molčal sem, čeprav se nisem strinjal. Žal mi je, danes mislim drugače in se distanciram od strankinega početja.’ Ampak tega seveda ne stori, zato ponavljam – zame je Anže Logar ime neiskrenosti do državljanov, ker se nam kot politik in človek predstavlja drugačen, kot je. Predstavlja se kot oseba brez sence, brez prtljage – a če se nahrbtnik, ki se ga tako trudi skriti, razveže, pade iz njega vse tisto, kar je na noge pognalo množico državljanov in državljank, ki je na parlamentarnih volitvah spomladi glasovala za drugačno smer družbenega razvoja ...«

— Iz intervjuja prvega predsednika Milana Kučana za Mladino (4. 11. 2022)

Zame osebno bodo nedeljske volitve bolj kot spopad dveh antagonističnih in konkurenčnih političnih pozicij predvsem svojevrsten skupinski, množični test inteligentnosti. Točneje, politične inteligentnosti volilnega telesa. Na teh volitvah me zares zanima zgolj in predvsem Logar. Bo resnično prišlo do prevare, kot se v teh dneh pogosto opozarja? Ne, nikakor. V tako poenostavljeno tezo je težko privoliti. Če bo izvoljen, bo prišlo kvečjemu do samoprevare volivcev in volivk. In če ga bodo izvolili, ga bodo pač imeli. Ne bo konca sveta. Bo pa to kaj povedalo o volilnem telesu. Pa da ne bo nesporazuma. Z vidika politične kulture ne bi bilo nič narobe, če bi volivci izbrali zvestega Janševega sopotnika ter imanentnega in eminentnega predstavnika janšizma. To morda za marsikoga ne bi bilo prijetno. Priznam, tudi zame ne. A treba bi bilo vzeti v zakup. Tako pač deluje demokracija. Nelagoden pa je občutek, da bi se volivci in volivke lahko samoslepili, da Logar ni (več), kar je vedno bil. Razen v času politične kampanje. O. K. Če bi stopil Logar pred volivce s svojo pristno podobo, s takšno, kot jo je gojil leta, takšno, kot smo jo poznali, nihče, ki je zavezan demokraciji, morebitni zmagi ne bi smel oporekati. Pač, ljudstvo se je odločilo. Ljudstvo je izbralo. In pika.