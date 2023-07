Napadalec Nike Kovač obsojen / »Ponosna sem, da smo še vedno tu. In da ne gremo nikamor.«

Direktotica Inštituta 8. marec je ponosna, da je spregovorila o napadih

Nika Kovač in članici Inštituta 8. marec po napadu na novinarski konferenci na Trgu republike

© Janez Zalaznik

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je preko odvetnika prejela pošto s sodbo Okrajnega sodišča, v kateri je navedeno, da je oseba, ki jo je napadla na Bavarskem dvoru v Ljubljani, pravnomočno obsojena.

Ob tem je Nika Kovač poudarila, da je ponosna, ker je o napadih spregovorila in pokazala, da jo prizadanejo.

"Ponosna, ker sem o napadih spregovorila in pokazala, da me prizadanejo. Ponosna, da sem se odločila, da proti napadom ukrepam," je dodala in obenem izpostavila, da je ponosna tudi na to, da je postavila mejo.

"Ponosna, da sem si dovolila pokazati svojo šibkost, jokati in biti človek. Ponosna, da smo se v Inštitutu spoprijema z nasiljem in sovražnim govorom lotili na sistemski ravni. Ponosna, da smo še vedno tu. In da ne gremo nikamor," je sklenila direktorica Inštituta 8. marec.

