Peter Petrovčič | foto: Luka Dakskobler

Dr. Ana Kerševan / »Vlaganje tožb zoper protestnike je bilo nedopustno«

Generalna državna odvetnica

© Luka Dakskobler

Državno odvetništvo zastopa Slovenijo pred domačimi in mednarodnimi sodišči. Včasih je to zelo nehvaležno delo. »Varovali« so interese države pred izbrisanimi, po nareku vlade Janeza Janše so preganjali protivladne protestnike. O tem, o pritiskih predvsem prejšnje vlade na njihovo delo in sam obstoj, je za Mladino spregovorila generalna državna odvetnica, ki si je prav zato zadala zahtevno nalogo sistemske zaščite samostojnosti in neodvisnosti zdaj vsakokratni vladi povsem podrejenega pravosodnega organa.

Državno odvetništvo je javnosti gotovo najmanj znan del pravosodja in tudi svoje delo opravlja še najdlje od oči javnosti. A v času prejšnje vlade ste se znašli tudi na naslovnicah, čeprav iz povsem napačnih razlogov – ker ste preganjali protestnike.