Janša o Logarju / »Če se bo to kljub vsemu zgodilo, gre za zavajanje javnosti«

IZJAVA DNEVA

Janez Janša

© Luka Dakskobler

"Če poslanec Anže Logar ne bo ustanovil nove stranke v roku enega leta in nas o tem "pravočasno" obvestil, kot je napovedal, potem ni nobenega problema. Do konca mandata bo spoštoval voljo volivcev, ki so ga na listi SDS izvolili, delali bomo skupaj, sile se ne bodo drobile in vsi bomo veseli. Če pa se bo to kljub vsemu zgodilo, se Logarjevo sporočilo ne bo dobro postaralo oziroma se bo izkazalo, da gre zgolj za zavajanje javnosti."

"Prav tako ne vidimo nobenega problema v društvu Platforma sodelovanja in upamo, da se bodo tam, če gre res za tako močno privlačnost preko političnih polov, poleg dveh poslancev SDS, končno znašli tudi poslanci ostalih strank. Dokler pa temu ni tako, lahko razprave, kot jih organizira Platforma, mirno organizira katerikoli poslanec znotraj delovanja delovnih teles, v okviru poslanskih večerov, javnih tribun in okroglih miz, ki praktično vsakodnevno potekajo povsod po Sloveniji in ne le v Ljubljani."

(Predsednik SDS Janez Janša v zapisu na družbenem omrežju X o političnih ambicijah Anžeta Logarja zunaj njegove matične stranke, kateri je zvest že 23 let)

