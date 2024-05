»Zelo visoka cena elektrike iz JEK 2 bi močno povečala energetsko revščino«

Umestitev nove jedrske elektrarne JEK 2 v Krškem

"Projekt JEK 2 bi za Slovenijo kot relativno majhno državo pomenil bistveno preveliko tveganje naslonitve zgolj na en velik energetski vir. Zaradi zelo visokih celotnih stroškov kapitala, ki bi presegali 20 milijard evrov, pritiska na javna sredstva, državna poroštva ter kreditno sposobnost države bi takšen projekt vodil v finančno brezno in potencialni finančni zlom države. Zelo visoka cena elektrike iz JEK 2 pa bi močno povečala energetsko revščino. Oportunitetni stroški jedrskega scenarija in projekta JEK 2 so za Slovenijo nedvomno in bistveno previsoki. Zato morata državni zbor in vlada pred parlamentarno razpravo naslednji teden predlog resolucije za dolgoročno rabo jedrske energije in predlog za referendum o predvidenem projektu JEK 2 še enkrat tako stroškovno kot pravno pretehtati. Podrobno morata preveriti namen in vsebino predlaganih dokumentov ter vprašanje demokratičnosti, pravičnosti, zakonitosti in ustavnosti resolucije in predloga za referendum o JEK 2. To pa pomeni, da morata vlada in državni zbor navedena dokumenta umakniti iz postopka."

(Zoran Kus, dolgoletni diplomat, svetovalec in pogajalec za podnebne spremembe, v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto, o tem, kaj bi gradnja JEK 2 pomenila za Slovenijo)

