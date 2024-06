Nataša Pirc Musar prva predsednica v Evropi, ki je javno podprla kampanjo My Voice, My Choice

Želi si, da bi imele ženske tudi drugje po Evropi enake pravice kot jih imajo v Sloveniji

Nataša Pirc Musar in članice Inštituta 8. marec v predsedniški palači

© Matjaž Klemenc / UPRS

Inštitut 8. marec v okviru njihove državljanske pobude in mednarodne kampanje My Voice, My Choice zbira milijon podpisov za varen in dostopen splav v Evropski uniji (EU). Predsednica republike Slovenije Nataša Pirc Musar je bila prva predsednica v Evropi, ki je tudi javno podprla to kampanjo. Kot je zapisala, si namreč želi, da bi imele ženske tudi drugje po Evropi enake pravice kot jih imajo v Sloveniji.

