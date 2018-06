Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo razstavo Petre Varl, ki je nastala v sodelovanju z islandskim glasbenikom Ólafurjem Arnaldsom in oblikovalcem oblačil Urošem Belantičem, otvoritev cikla filmov Davida Lyncha z dokumentarnim portretom David Lynch: Umetnost življenja, premiero performansa Staging a Play: Antigona koreografa in plesalca Matije Ferlina, Festival Lent, ki bo potekal od 22. do 30. junija.

David Lynch

Četrtek, 21. junij

Pred Kinom Šiška Ljubljana bo od 16.00 dalje potekal Punk In Drublic Festival, na katerem bodo nastopili: NOFX, Mad Caddies, Snuff, The Bronx, Bad Cop/Bad Cop in The Mor(R)ons.

LYWpFs8Na9k

V nekdanji samostanski cerkvi Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki bodo ob 19.00 odprli razstavo Petre Varl z naslovom Proti svetlobi, ki je nastala v sodelovanju z islandskim glasbenikom Ólafurjem Arnaldsom in oblikovalcem oblačil Urošem Belantičem. V prostoru ustvarja koreografijo med štirimi osnovnimi elementi, ki "preigravajo" izkušnjo materialne realnosti sveta umetnice in gledalca ter jo subtilno povežejo z možnostmi minljivega in hipnega. V prostoru se ustvarja suspenz med materialnim in nečem, kar je na robu materialne prisotnosti, med vizualnim in nevizualnim. Na eni strani elementi, ki naseljujejo prostor, dajejo občutek gotovosti, gledalca pozivajo k neposredni refleksiji, na drugi strani pa prav ti isti elementi delujejo kot nekakšni "ojačevalci", s pomočjo katerih umetnica pripoveduje večstoletno zgodbo prostora. Kustos razstave: Tevž Logar

© Jaka Babnik

V Kulturnici LGL bo ob 19.00 premiera avtorskega projekta Barbare Stupica Poletna knjiga. Predstava za dve igralki in lutke po istoimenskem romanu pisateljice Tove Jansson se posveča odnosom med ljudmi, ki si popolnoma zaupajo. Babica in njena vnučka Sofija preživljata poletje na malem otoku. Sofiji je umrla mama in babica ji pomaga prebroditi žalostno obdobje. V času dolgih počitnic se pogovarjata o marsičem, tudi o zapletenih filozofskih vprašanjih.

© Manja Zore

V Galeriji Škuc Ljubljana bodo ob 20.00 odprli skupinsko razstavo 12 razlogov za slikanje, ki prinaša zelo partikularen nabor del, ki so vzniknila iz različnih pozicij in naslavljajo povsem različne vsebine v različnih jezikih, a se vsa gibljejo tudi v nekem aktivnem razmerju do slikarskega medija kot takega. Sodelujejo: Brina Elizabeta Blaž, Živa Božičnik Rebec, Gašper Capuder, Maria Karnar Lemesheva, Tatiana Kocmur, Toni Kovačić, Danilo Milovanović, Adrijan Praznik, Monika Slemc, Tomo Stanič, Maja Tušar, Andrea Zabric. Kurator: Staš Kleindienst

V Slovenski kinoteki Ljubljana bo ob 21.00 otvoritev cikla filmov Davida Lyncha z dokumentarnim portretom David Lynch: Umetnost življenja (r. Rick Barnes, Jon Nguyen, Olivia Neergaard-Holm), ki osvetli temne kotičke režiserjevega sveta in občinstvu ponudi boljše razumevanje Lyncha kot osebe in umetnika.

CbXEU_Kj3NI

Petek, 22. junij

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 21.00 premiera muzikala Briljantina avtorjev Jima Jacobsa in Warrena Caseyja, ki je nastal leta 1971. Sedem let kasneje so po gledališki predlogi posneli še film, v katerem sta glavni vlogi odigrala John Travolta in Olivia Newton-John. Zgodba, ki se dogaja na ameriški srednji šoli Rydell High v 50. letih 20. stoletja, v ospredje postavlja priljubljenega fanta Dannyja in sramežljivo dekle Sandy. Režija: Jug Radivojević

Sobota, 23. junij

V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo ob 20.00 premiera performansa Staging a Play: Antigona, s katero koreograf in izvajalec Matija Ferlin nadaljuje premišljevanje koncepta solo predstav in razširjenega koncepta izvedb serije Staging a Play. Z izborom Antigone se je Ferlin odločil za pristop popolne scenske redukcije. Heterogenost likov v drami njihovih dramskih funkcij želi speljati na eno samo izvajalsko telo, pri tem pa ohraniti celovito pripoved in logiko dramskih situacij. S tem, ko Ferlin prevzame vloge vseh protagonistov in njihovih odnosov, izpostavi svoj izvajalski instrument - telo, gib in govor - nizu situacij na robu izvedbenih zmožnosti. Ponovitev: 24. junija ob 20.00

Na Festivalu Lent Maribor bodo med drugim nastopili: Sodni stolp (21.00): Tamara Obrovac Transhistria Quartet, Večerov oder (21.00): Joker Out, Goran Bare & Majke, Glavni oder na Dravi (21.30): 100 violin: Romski simfonični orkester iz Budimpešte, Sodni stolp (23.59): Jeff Jensen Band

_Bu83K9PHWM

Nedelja, 24. junij

Na Škofjeloškem gradu bo ob 21.00 na zaključnem koncertu ob 10. obletnici festivala In memoriam prof. Peter Hafner nastopila skupina Laibach, ki bo predstavila album Also sprach Zarathustra.

s13ja2n44ds

Na Festivalu Lent Maribor bodo med drugim nastopili: Sodni stolp (21.00): Denise Dantas Quartet, Večerov oder (21.00): Raggalution, Bad Manners

RWwVyb5ZAPQ