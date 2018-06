Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo odprtje skupinske razstave slovenskih umetnic z naslovom Prrrrrrr, svetovno premiero glasbeno-scenske predstave Sfera Mundi - Potovanje okrog sveta, ki je nastala po zamisli skupine La Fura dels Baus pod vodstvom režiserja Carlusa Padrisse, 59. Jazz Festival Ljubljana, ki bo letos ponudil kar 10 brezplačnih koncertov, festival Sanje v Medani in otvoritev Julijskega letnega vrta s koncertom dua Silence.

Četrtek, 28. junij

V Mestni galeriji Ljubljana bodo ob 20.00 odprli skupinsko razstavo Prrrrrrr, na kateri se predstavljajo slovenske umetnice, ki so s svojim ustvarjalnim deležem radikalno in odmevno zaznamovale sodobno vizualno ustvarjalnost in s tem prispevale k aktualiziranju vrste odprtih vprašanj v širokem polju umetnosti. Sodelujejo: Suzana Brborović, Špela Čadež, Olja Grubič, Duša Jesih, Simona Semenič & Nada Žgank, Maja Smrekar. Kustosinja razstave: Mateja Podlesnik

© Maja Smrekar

V Letnem gledališču Khislstein Kranj bo ob 21.00 nastopila legendarna jamajška reggae zasedba Inner Circle, ki praznuje 50. obletnico svojega delovanja. Zasedba, ki je v globalnem merilu postavila temelje reggae zvrsti, je kljub desetletjem nastopanja ostala zvesta svojim koreninam. V svoji bogati karieri je med drugim nastopala z Eltonom Johnom, Petrom Gabrielom, Sinead O' Connor, The Black Crowes, Jimmyjem Pageom, Robertom Plantom in Carlosom Santano.

hx6ILht34x8

Do 30. junija bo v Cankarjevem domu Ljubljana potekal 59. Jazz festival Ljubljana, na katerem bodo nastopili: Aleš Rendla Sextet, December Soul, Lovro Ravbar & Get On Board Collective, Portico Quartet (28. 6.), Lore, Rohey (Norveška), Hermia / Ceccaldi / Darrifourcq Trio, Goran Kajfeš Subtropic Arkestra (29. 6.), Lisbon Underground Music Ensemble L.U.M.E., Rok Zalokar - Port Songs, Elifantree, Dhafer Youssef 4tet, Bowrain, Shake Stew, Vasko Atanasovski Melem feat. Bojan Z (30. 6.)

eJwSZIajEvI

Petek, 29. junij

V Lamutovem likovnem salonu Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki bodo ob 19.00 odprli razstavo Človek: stroj, ki so jo pripravili v Loškem muzeju Škofja Loka. Dela petih avtorjev se ukvarjajo z raziskovanjem dinamičnega razmerja med človekom in strojem in znotraj tega z vprašanji o vlogi in pomenu dela ter delavca v sodobni družbi. Na različne načine se dotikajo zlasti polja industrije, kjer se je to razmerje v preteklosti najbolj definiralo. Sodelujejo: Metod Frlic, Tomaž Furlan, Sanela Jahić, Aleksij Kobal in Antonio Živkovič. Kustosinja razstave: Barbara Sterle Vurnik

Na Kongresnem trgu Ljubljana bo ob 21.00 otvoritev 66. Ljubljana Festivala s svetovno premiero glasbeno-scenske predstave Sfera Mundi - Potovanje okrog sveta, ki je nastala po zamisli katalonske skupine La Fura dels Baus pod vodstvom režiserja Carlusa Padrisse. V ospredju predstave je Magellanova plovba okrog sveta, s katero je slavni raziskovalec leta 1519 skušal dokazati, da je Zemlja okrogla, ki jo spremljamo skozi oči sužnja Enriqueja, člana Magellanovega ladjevja. Tok zgodbe pluje po glasbenem izboru odlomkov znanih orkestralnih del ruskih avtorjev, ki se vsebinsko napajajo pri različnih zgodbah, a vselej prežetih z močnimi čustvi, ritmičnim nabojem, impresivno melodiko in sorodnimi pretresljivimi tematikami, kot so nasprotovanje, trpljenje, hrepenenje, smrt. Dirigent: Josep Vicent, koreograf: Gabriela Barberio

V Letnem kinu ob Škalskem jezeru Velenje bodo ob 21.00 na prvem predfestivalskem dogodku festivala mladih kultur Kunigunda nastopili: Kultur Shock (ZDA), Edo Maajka in DJ Mrigo.

y5afWQy7G2s

Od 29. junija do 1. julija bo na različnih prizoriščih v Goriških Brdih potekal festival Sanje v Medani. Noči pesmi in vina, na katerem se bodo poleg pesnikov predstavili tudi glasbeni gostje: Damir Imamović Sevdah Takht (29. 6.), Rade Šerbedžija in Zapadni kolodvor (30. 6.), Svetlana Makarovič & Simbolični orkester, Nesesari Kakalulu (1. 7.).

y1pYoQ-0Z0M

Na Festivalu Lent Maribor bodo med drugim nastopili: Večerov oder (21.00): Dub FX (avstralski beatbox glasbenik), Glavni oder na Dravi (21.30): Đorđe Balašević Unplugged, Minoriti (22.00): Vieux Farka Touré (sin legendarnega malijskega kitarista Ali Farke Touréja)

kC0-ZDagqak

Sobota, 30. junij

V Slovenski kinoteki Ljubljana bo ob 20.00 v okviru cikla Kino-uho na ogled Psihedelični film v režiji Kena Browna, ki ga bo spremljala skupina, sestavljena iz članov, "ki so preživeli vojne nemega filma". Ken Winokur (Alloy Orchestra) in Jonathan LaMaster (Cul de Sac) bosta svoja značilna tolkala iz ropotije, melodične klarinete in električno violino spojila s posnetimi sempli glasbe, govorov in avdio artefaktov iz šestdesetih let. Pridružili se jima bodo Hrvoje Nikšić, Ivan Čadež in Hrvoje Radnić iz zagrebške skupine Šumovi protiv valova.

93156659

Nedelja, 1. julij

Na letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bodo ob 20.00 odprli Julijski letni vrt. Nastopil bo duo Silence, ki bo skupaj z gostoma, klaviaturistko Petro Vidmar in pianistom Igorjem Vićentićem predstavil najnovejši koncertni repertoar Turistični vodič po občutkih izgubljenosti, ki obsega 17 na novo aranžiranih skladb iz njune celotne kariere.

_GqyofvMvAM