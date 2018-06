Slovenko povabili v akademijo, ki podeljuje oskarje

Režiserka in animatorka Špela Čadež sprejela članstvo za podeljevanje prestižne filmske nagrade oskar. Njen film Nočna ptica kritiki štejejo za enega od najboljših kratkih filmov pretekle dobe.

Špela Čadež v portretu Uroša Abrama

© Uroš Abram, Mladina

Akademija za filmsko umetnost in znanost, ki podeljuje prestižne nagrade oskar, je režiserko in animatorko Špelo Čadež povabila v svoje vrste. Kot je slovenska ustvarjalka povedala za STA, je povabilo sprejela. "To je velika čast. Veselim se že ocenjevanja filmov," je dodala. Akademija je letos v svoje vrste povabila 928 novih članov.

Kot je še povedala Špela Čadež, se je neodvisni animirani film v zadnjih letih precej boril na področju podeljevanja priznanj, saj je filmska industrija izjemno močna. Zato pride do ekstremov, kot je bil lani, ko je oskarja za kratki animirani film prejel Dear Basketball, pri katerem sta sodelovala animator Glen Keane in ameriški košarkaški zvezdnik Kobe Bryant.

Zdi se ji, da je letos akademija hotela popraviti vtis in je povabila lepo število neodvisnih avtorjev animiranega filma. Zato upa, da bo tudi nagrada pripadla tistemu, ki si jo zasluži in ne tistemu, ki je mogoče slavna osebnost v Los Angelesu. Čeprav gre za nagrado iz Hollywooda, iz njihovega bazena, pa so oskarji globalno sprejeta nagrada. Zato je vsak, ki je povabljen, da sodeluje pri glasovanju, pomemben, da se bo ocenjevala tudi druga, ne le njihova produkcija, je dodala.

Špela Čadež je ena izmed najbolj produktivnih in mednarodno uspešnih slovenskih filmskih avtoric, so zapisali v Slovenskem filmskem centru (SFC). Za svoje delo je prejela že več kot sto mednarodnih in domačih nagrad ter nominacij. Med drugim štiri vesne, Župančičevo nagrado, glavne nagrade na festivalu animiranega filma Animafest v Zagrebu, festivalu animiranega in dokumentarnega filma DOK Leipzig, filmskem festivalu v Valladolidu. Na mednarodnem festivalu kratkega filma v francoskem Clermont Ferrandu (2016) si je prislužila izjemno mednarodno prepoznavnost.

V svojem deset letnem opusu je mednarodne festivalske žirije kot tudi svetovna občinstva prepričala zlasti s filmoma Boles (2013) in Nočna ptica (2016), sicer pa je slovenska animatorka ustvarila tudi animacijo za priljubljeno TV serijo Orange Is The New Black.

"Gre za še en zanimiv vidik letošnjih povabil med animiranimi filmi, saj so nekateri vabljeni filmski ustvarjalci isti, kot jih je akademija v preteklih letih krivično spregledala. Med filmske ustvarjalce te kategorije sodi tudi Špela Čadež, katere film Nočna ptica šteje za enega najboljših kratkih filmov pretekle dobe."

(Amid Amidi)

Kot so zapisali v SFC, je akademija v zadnjih letih naredila velike korake, da bi postala bolj vključujoča organizacija. Leta 2016 je napovedala, da si bo prizadevala podvojiti število žensk in povečati raznolikih članov organizacije do leta 2020.

Novinar Amid Amidi je po navedbah SFC v članku zapisal: "Gre za še en zanimiv vidik letošnjih povabil med animiranimi filmi, saj so nekateri vabljeni filmski ustvarjalci isti, kot jih je akademija v preteklih letih krivično spregledala. Med filmske ustvarjalce te kategorije sodi tudi Špela Čadež, katere film Nočna ptica šteje za enega najboljših kratkih filmov pretekle dobe."

Animation Magazine pa navaja: "Letos 49 odstotkov novih članov predstavljajo ženske, s čimer se je skupni odstotek žensk v članstvu akademije povečal na 31 odstotkov (lani 28 odstotkov). Nekaj sekcij je povabilo več žensk kot moških, vendar sekciji za kratke/animirane filme in vizualne učinke nista bili med njimi. Leta 2018 je med povabljenci tudi 38 odstotkov nebelcev, s čimer se je celotno število povečalo na 16 odstotkov, kar pomeni tri odstotke več kot lani in dvakrat več kot leta 2015."

Novi člani, ki jih je akademija letos povabila v svoje vrste, po pisanju francoske tiskovne agencije AFP prihajajo iz 59 držav, med njimi je 17 dobitnikov zlatih kipcev, 92 je nominirancev za oskarje.

"Cilj 90 let stare organizacije je agresivno širjenje nabora perspektiv," besede enega od urednikov revije Variety Kristopherja Tapleya povzema AFP. Dodal je, da je 928 novi članov "več kot le izjava. Prihodnje leto bo številka verjetno presegla 1000 in skupno število članov bo doseglo 10.000. Pred sedmimi ali osmimi leti jih je bila le polovica tega".

Če bodo vsi letošnji povabljenci sprejmejo povabilo, bo članov, ki glasujejo 8189.

Portret Špele Čadež v Mladini si lahko v celoti preberete na tej povezavi >>