Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo koncert skupine Demolition Group, ki bo predstavila svoj zadnji album Pojdiva tja, Overjam International Reggae Festival, na katerem bosta med drugim nastopila Ziggy Marley in Macka B, koncert newyorške atrakcije Red Baraat, ki združuje indijski plesni slog banghra s funkom, bollywoodom in hiphopom, razstavo Anje Jelovšek z naslovom Temelji, v kateri se loteva kompleksne sociološke tematike, ekonomije osebnih odnosov v intimnem prostoru družine.

Ziggy Marley

Četrtek, 12. julij

V Galeriji Simulaker Novo mesto bodo ob 20.00 odprli prostorsko instalacijo Anje Jelovšek z naslovom Temelji, v kateri se loteva kompleksne sociološke tematike, ekonomije osebnih odnosov v intimnem prostoru družine. V izhodišču razstavljenih umetniških objektov je drugačno gledišče pogleda na potrošne materialne dobrine, ki so osnovni gradnik umetniškega dela; ne v kontekstu trgovine ali zaslužkarskih strategij, temveč v kontekstu intimnosti doma, kjer potrošni predmeti postanejo aktivni sosnovalci odnosov in neizbežen temelj za funkcionalno družino, ki pa je na drugi strani tudi ne zagotavljajo.

V Ustvarjalnem centru Švicarija Ljubljana bo ob 21.00 v okviru Poletja v Tivoliju nastopil elektronski producent Christian Kroupa, ki ustvarja žanrsko nedefinirane zvočne kolaže raznolikih virov in bogatih odtenkov. Na ekskluzivnem "live actu" bo predstavil najnovejši material, ki vijuga med eksperimentalno elektroniko, dronom, noisom in glitch izraznostjo.

BPohODUrJFE

V SNG Opera in balet Ljubljana bo ob 21.00 v okviru 66. Ljubljana Festivala gostoval SNG Maribor z baletnim triptihom sodobnih koreografij Leva desna, leva desna, ki so jih ustvarili trije ugledni baletni ustvarjalci: Johan Inger, Edward Clug in Alexander Ekman.

© Tiberiu Marta

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 v okviru cikla Domorodni četrtki nastopila skupina Demolition Group, ki bo predstavila svoj zadnji album Pojdiva tja, na katerem skozi glasbo, tekste in pojavnost ohranja kritičen odnos do dogajanja okrog nas.

sGkrDZox7jM

Na Sotočju Tolmin bo do 14. julija potekal Overjam International Reggae Festival, na katerem bodo nastopili: Pokyman & Lukie FWD, Earth Beat Movement, Ziggy Marley, New Kingston (12. 7.), Siti hlapci, Awa Fall & Sound Rebels, Macka B & Roots Ragga Band, Mellow Mood (13. 7.), Shanti Powa, Brain Holidays, Italee + Nadirah X + Israel Voice, Protoje 6 Indiggnation (14. 7.)

KhcDEnL_bb0

Petek, 13. julij

V borovem gozdičku nad Trnjem pri Pivki bo od 19.00 dalje potekal 21. Festival drugačne glasbe Trnje, na katerem bodo nastopili: Tools Of Trade (Mal), Nesesari Kakalulu, The Štrudls, Omega Sun, Baltazar, SsmKOSK, Degress (Slo) + DJ Danjahras, DJ Madam Dub.

bDYiw7olbOs

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopila mehiško-ameriška death-grind tolpa Brujeria. Kot predskupina bodo nastopili domači grinderji Glista.

BYXQvbVwMHY

Na Starem placu Cerkno bo ob 21.00 v okviru Festivala Keltika nastopila newyorška atrakcija Red Baraat, ki združuje indijski plesni slog banghra s funkom, bollywoodom in hiphopom. Na prvem nastopu V Sloveniji bodo predstavili najnovejši album Sound the People, na katerem svojo enkratno mešanico združujejo z angažiranimi sporočili.

Y5jx0kBoVGQ

Sobota, 14. julij

V borovem gozdičku nad Trnjem pri Pivki bo od 20.00 dalje potekal 21. Festival drugačne glasbe Trnje, na katerem bodo nastopili: Ottone Pesante (Ita), Daikaiju (ZDA), Dubzilla, Blackoutt, Cyka Blyat, Morvern, Heyrnarlaus (Slo) + DJ Oskar Model.

rAhZx7-8WYk

V Pulverieri Sežana bodo ob 21.30 v okviru festivala Mladifest nastopile skupine MRFY (Slo), Svemirko (Hr), Dogs in Kavala (Srb).

8PJZnnvUR0I