Peter Gedei, jamar in jamski fotograf

Ob nedavni sagi v jami ujetih tajskih dečkov izkušeni jamar opozarja, da se v vodne jame, kjer je ob deževju možnost zalitja, ob slabih vremenskih napovedih ne odpravljajte

Peter Gedei med fotografiranjem Pisanega rova v Postojnski jami

© Peter Gedei

Zgodba tajskih dečkov, mladih nogometašev, starih od 11 do 16 let, in njihovega 25-letnega trenerja, ujetih v vodni jami, ima srečen konec. Vseh trinajst so rešili jamski reševalci potapljači. Pravzaprav v zadnjem hipu, saj se je konec tedna obetalo obilno deževje. Starši so morali po dolgih 17 dneh na ponovno snidenje z njimi počakati še dodatnih 48 ur, ker so bili zaradi morebitnih zdravstvenih zapletov na opazovanju v bolnišnici. Kaj se je pravzaprav dogajalo tistega usodnega 23. junija, ko je mlada nogometna ekipa odšla v jamo, ki jo je nato poplavil močan dež, pomaga pojasniti izkušeni jamar in jamski fotograf Peter Gedei, ki ima jame za drugi dom, njegove spektakularne podobe iz teh temnih prostorov narave pa je kot izjemne razglasila tudi ugledna ameriška revija Wired. Prihodnje leto bo v Cankarjevem domu in drugod po Sloveniji z retrospektivno razstavo zaznamoval 30 let ustvarjanja in raziskovanja.

Jamarske nesreče po navadi niso na prvih straneh dnevnega časopisja in osrednja novica na televizijskih poročilih, a o tokratni zgodbi v jami ujetih dečkov na Tajskem je poročal in jo spremljal ves svet.