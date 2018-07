Staš Zgonik | foto: Uroš Abram

Janko Kramžar, direktor ljubljanske Snage

»Ko odpadkov ne bom imel več kam odložiti, jih bom pripeljal pred ministrstvo ali pa pred vlado,« je prejšnji mesec zagrozil Janko Kramžar. V mislih je imel odpadno embalažo, ki jo občani vestno ločujemo in mečemo v rumene zabojnike. Ti odpadki – za njihov odvoz in ustrezno predelavo bi morale poskrbeti zasebne družbe za ravnanje z odpadno embalažo – se zdaj že več mesecev kopičijo na dvoriščih komunalnih podjetij, povzročajo dodatne stroške in pomenijo požarno nevarnost.

Pod Jankom Kramžarjem, ki največje slovensko komunalno podjetje vodi že 16 let, so se zgodili tektonski premiki. Snaga se je iz družbe, ki je bolj kot ne le skrbela za prevoz odpadkov do odlagališča, spremenila v enega paradnih konjev zavzemanja za bolj trajnostno ureditev delovanja družbe. In temu primeren je tudi razmislek direktorja, ki vse pogosteje izraža dvom o vsemogočnosti prostega trga ter prevladujoči politični in ekonomski ureditvi nasploh.

Kakšno je trenutno stanje v zvezi s kupi odpadne embalaže, ki jih nihče ne odpelje?