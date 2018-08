Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo odprtje razstave Trude Johansen in Maruše Meglič, ki je nastala v sklopu medinstitucionalnega sodelovanja med Nordic Artists' Centre Dale in MGLC, 30. mednarodni glasbeni festival Noči v stari Ljubljani, ki ga bo odprl koncert Indijanskega orkestra tradicijskih glasbil iz Argentine in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, odprtje 21. festivala Mladi levi s predstavo Ves moj seks kanadskega avtorja Darrena O'Donnella in 21. festival mladih kultur Kunigunda, na katerem bodo nastopili: Demolition Group, Bitch Boys, Ten Volt Shock in Fuzz Orchestra.

Četrtek, 23. avgust

V Galeriji ZDSLU Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo kamnitih skulptur-tolkal Alenke Vidrgar z naslovom Zven kamna. Ob otvoritvi bo potekal tudi glasbeni performans Slovenskega tolkalnega projekta, ki bo na kamnitih skulpturah izvedel pesmi skladatelja Tilna Slakana in pesnika Jakoba Barba.

HjhuFDg0mT4

Na Tobačni ulici Ljubljana bodo ob 19.00 v okviru festivala Urbano dejanje nastopili: Edo Maajka, Emkej, Velebor in Cyam.

7j5DIB9sqRI

V Mednarodnem grafičnem likovnem centru Ljubljana bodo ob 19.00 v sklopu medinstitucionalnega sodelovanja med Nordic Artists' Centre Dale in MGLC odprli razstavo Trude Johansen in Maruše Meglič, ki sta se udeležili prve rezidenčne izmenjave med Norveško in Slovenijo. Predstavili bosta pretežno nova dela v različnih medijih in tehnikah, ki so nastala kot rezultat začasne preselitve in ustvarjanja v novem okolju (od najdenih objektov in podob, grafike, risbe, knjig umetnika do tekstovnih intervencij in instalacij).

Trude Johansen

Pred Okrepčevalnico Repete Ljubljana bo ob 20.00 nastopila domača komorna jazz skupina Bossa de Novo.

REJ1BTWbdkc

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 v okviru cikla Domorodni četrtki nastopila domača afrobeat zasedba Nesesari Kakalulu. Po koncertu: Udo Brenner (Zeleno sonce)

fhHjSNKZzD8

Od 23. do 25. avgusta bo na različnih prizoriščih potekal 30. mednarodni glasbeni festival Noči v stari Ljubljani, na katerem bodo nastopili: Indijanski orkester tradicijskih glasbil iz Argentine in Simfonični orkester RTV Slovenija (dirigent: Martín Fraile), Šukar, Djembabe, Ezza, Klarisa Jovanović Trio, Tamara Obrovac Transhistria Quartet, Milan Stanisavljević Kvintet, Jadranka Juras Jazz Sextet (23. 8), Boštjan Gombač in Big Band RTV Slovenija (dirigent: Lojze Krajnčan), Sakina & Friends, Malamor, Goran Bojčevski Kvartet, Balkan Duo feat. Ivana Pocrnić, Jaka Kopač Kvartet (24. 8.), EtnoRom, Baro Drom Orkestar, Katja Šulc Kamlisajlan, Dagadana, Dolina odmeva, Kosmic Quartet, Eastern Border Quartet (25. 8.).

GZMleOoDCHM

Petek, 24. avgust

V Lutkovnem gledališču (Šentjakobski oder) Ljubljana bo ob 20.00 otvoritev 21. festivala Mladi levi s predstavo Ves moj seks kanadskega avtorja Darrena O'Donnella, v kateri nastopa šest starejših občanov. Ponovitvi: 25. avgusta ob 21.00 in 26. avgusta ob 17.00

V Klubu eMCe plac Velenje bodo ob 21.00 v okviru 21. festivala mladih kultur Kunigunda nastopili: Demolition Group, Bitch Boys, Ten Volt Shock in Fuzz Orchestra.

sGkrDZox7jM

Sobota, 25. avgust

Na Tobačni ulici Ljubljana bodo ob 19.00 v okviru festivala Urbano dejanje nastopili: Matter, Senidah, AMN, SBO, Sheby, 36H in Ankl Klan.

7Zw-7pvvn9U

V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo ob 19.30 v okviru 21. festivala Mladi levi na ogled predstava Rumož, avstralske režiserke in performerke Fleur Elise Noble. V predstavi, kjer ne ločimo projekcij od realnosti in scenografije od risb, pademo v Aličino (tokrat Fleurino) sanjsko luknjo, v katero si vedno znova prizadeva priti protagonistka, saj se v sanjah zaljubi v rumoža – človeka kenguruja. Ponovitev: 26. avgusta ob 20.00