Peter Petrovčič | foto: Uroš Abram

Katja Bašič, predsednica Združenja proti spolnemu zlorabljanju

Število prijavljenih spolnih zlorab v Sloveniji se zadnja leta občutno zmanjšuje. Smo rešili problem? Katja Bašič, ki na tem področju deluje že desetletja, pravi, da to nikakor ne pomeni, da je spolnih zlorab manj, le vedno manj je razkritih. In to v času, ko številne države po svetu izvajajo resne preiskave spolnih zlorab v institucijah, ki vedno razkrijejo velike razsežnosti te težave, o kateri nam je nerodno govoriti in kot družba čutimo potrebo, da jo prikrivamo. Vse to pa najbolj koristi prav spolnim napadalcem.

Na področju odkrivanja spolnih zlorab delujete že desetletja. Se je v tem času kaj spremenilo? Na bolje? Na slabše?