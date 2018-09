Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo premiero Cankarjeve politične komedije Za narodov blagor v režiji Mihe Goloba, otvoritev retrospektive filmov ob 100-letnici rojstva Ingmarja Bergmana, praznovanje 9. obletnice Kina Šiška s premiero glasbenega dokumentarca Bend VS brend ter koncertom skupin MRFY in The Mint, prvo edicijo festivala Račka 2018 z naslovom Produkcija želje in užitka, ki se usmerja na razmerje med umetnostjo in seksualnostjo, krstno uprizoritev igre nemške avtorice Dee Loher Tatovi v režiji Ivane Djilas.

Četrtek, 20. september

V AS Galeriji Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Marka Tuška z naslovom Geometry of Hope, na kateri bo predstavljen cikel slik, ki so nastale od leta 2000 do danes. V njegovih delih je zelo prisotna tehnika kolaža in uporaba različnih materialov, kot so les, železo, papir, pesek...

Večerna molitev k Spiki (2009)

V Španskih borcih Ljubljana bo ob 20.00 potekal večer z razglednicami Aleša Debeljaka z naslovom Saj grem samo mimo, ki prepleta bralno, refleksijsko, zvočno, performersko, vizualno in prostorsko interpretacijo oz. izkustvo razglednic. Erici Johnson Debeljak in Matjažu Pikalu se bosta v refleksiji o razglednicah kot besedilnem in vizualnem, filozofskem in pesniškem fragmentu pridružila Svetlana Slapšak in Tadej Troha, v branju razglednic pa tudi drugi iz občinstva. Bara Kolenc, Matevž Kolenc in Mitja Cerkvenik (jesusonecstasy) bodo izhajali iz besedil z razglednic in predstavili zvočno-performerski eksperiment, ki se ukvarja z modulacijo performerjevega glasu in njegovo gibalno reakcijo na to modulacijo. Stella Ivšek (5237) bo z video mapiranjem razglednice vgradila v arhitekturo prostora. Dogodek bo moderiral Dražen Dragojević.

V SNG Nova Gorica bo ob 20.00 premiera politične komedije Ivana Cankarja Za narodov blagor. Cankarjevo komično, farsično ogledalo družbi kaže vse bolj groteskno, spačeno, nervozno podobo sveta. Sebičnost, skorumpiranost, amorala, cinizem in brezbrižnost; ta neustavljiva, hazarderska sla, imeti več in še več na račun drugih, se zdi nepremagljivo patološka. In nečloveška. Režija: Miha Golob

© Peter Uhan

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopil producent Dan Snaith, ki nas je v preteklosti že navdušil kot Caribou in Manitoba, tokart pa se bo prvič predstavil v svoji DJ inkarnaciji Daphni. Njegov večurni set bodo uvedli: YGT, Dacho in Levanael.

fb3KtL0cnqc

V Slovenski kinoteki Ljubljana bo ob 20.00 otvoritev retrospektive filmov Ingmarja Bergmana ob 100-letnici njegovega rojstva. Na ogled bosta kratka filma Karinin obraz (1986), ganljiv portret avtorjeve matere in Stimulantia – epizoda Daniel (1967), ki ga je Bergman posnel med letoma 1963 in 1965, ko je bil njegov sin Daniel še otrok, ter režiserjev prvi celovečerni dokumentarec Fårö Dokument (1970) – naklonjen pogled na režiserjev ljubljeni Fårö, odročen švedski otoček v Baltskem morju, kjer si je režiser ustvaril dom in kjer je posnel nekaj svojih najznamenitejših filmov.

Petek, 21. september

V Galeriji Božidar Jakac (nekdanja samostanska cerkev) Kostanjevica na Krki bodo ob 18.00 odprli razstavo Branka Cvetkoviča z naslovom Ne-prostor / Nični prostor. Fotografska postavitev po besedah kustosinje dr. Nadje Gnamuš vzpostavlja različna stanja, ki s fotografskimi rezi kot hipnimi prekinitvami fragmentirajo in procesirajo dinamiko časa. Morska gladina se spreminja v rizomsko površino brezštevilno množečih se gub, ki topografsko natančnost posnetka premesti v območje kontemplacije in na simbolno ravnino raztezanja časa in brezkončnega prostora.

V Kinu Šiška Ljubljana bo od 20.00 dalje potekalo praznovanje 9. obletnice, ki jo bodo obeležili s premiero glasbenega dokumentarca Bend VS brend v režiji Hanne Szentpeteri in Simone Jerala in koncertom novomeške indie rock skupine MRFY, ki bo predstavila svoj prvenec Story ter indie rock/grunge zasedbe The Mint.

UQ1rh5dIikc

V Stolpu Škrlovec Kranj bo od 21. do 23. septembra potekal Pianopolis, prvi festival za mesto in klavir, ki povezuje sodobne, klasične, jazz, elektronske in avtorske zvoke klavirja. Nastopili bodo: Olga Scheps (Rus/Nem), Poppy Ackroyd (Ang), Jure Goručan, Bowrain in Rok Zalokar (Slo).

77d5O1b8bqE

V Galeriji Račka Celje bo 21. in 22. septembra potekal festival Račka 2018, ki se usmerja na razmerje med umetnostjo in seksualnostjo. Naslov prve edicije festivala Produkcija želje in užitka se bo skozi serijo šestih performansov in skupinsko razstavo dotikala najširšega spektra intimnosti, čustev in spolnosti. Petnajst domačih in tujih umetnikov ter umetniških skupin bo z večinoma novimi projekti, pripravljenimi posebej za festival, odgovarjalo na letošnje festivalsko široko zastavljeno osrednje vprašanje: kakšne so vsebine in problematike, ki se v zvezi s seksualnostjo v polju umetnosti oblikujejo danes in na kakšen način jih umetniki dajejo v premislek. Sodelujejo: Boris Beja, Vlasta Delimar, Mitja Ficko, Hupa Brajdič kolektiv, IvAnKe (Andreja Džakušič, Keiko Miyazaki in Iva Tratnik), Olja Grubić in Živa Petrič, Nina Koželj, Andrea Knezović, Vika Kirchenbauer, Sarah Maple, Iza Pavlina, Franc Purg, Pila Rusjan, Lada in Sašo Sedlaček, Iva Tratnik, Noemi Veberič Levovnik.

Olja Grubić & Živa Petrič: Digitalni KupleRaj (2016)

Sobota, 22. september

V SNG Drama Ljubljana bo ob 20.00 premiera igre Dee Loher Tatovi (2010), ki velja za enega od vrhuncev sodobne nemške dramatike. Avtorica v igri z izostrenim dramaturškim občutkom prepleta fragmentarne zgodbe dvanajstih dramskih oseb, ki si v posameznih prizorih v različnih kombinacijah in odnosih tudi prekrižajo pot. Mikrokozmos vsake od njih postane del kompleksne mreže medsebojnih odnosov, ki ustvarjajo svojevrstno tragikomično panoramo ljudi našega časa. Režija: Ivana Djilas