Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo skupinsko razstavo z naslovom Navdihujoča racionalnost - Kratek pregled razvoja znanstvene ilustracije na Slovenskem, 24. mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk (performans Lucy McCormick Trojna grožnja ter koncert švedske rap izvajalke Gnučči), otvoritev 4. trienala mladih umetnikov - Premiera 2018, premiero predstave še ni naslova po dramskem besedilu Simone Semenič in v režiji Tomija Janežiča.

Četrtek, 4. oktober

V Galeriji Vodnikove domačije Šiška bodo ob 19.00 odprli skupinsko razstavo z naslovom Navdihujoča racionalnost - Kratek pregled razvoja znanstvene ilustracije na Slovenskem. Gre za prvo pregledno razstavo znanstvene ilustracije, tega večkrat spregledanega, a nič manj pomembnega polja ilustracije pri nas. Razstava je kronološko zasnovana v treh sklopih: zgodovinski avtorji, predstavljeni na digitalnem mediju (od 15. stoletja do dvajsetih let 20. stoletja), avtorji, ki so zaznamovali 20. stoletje, predstavljeni s publikacijami in sodobni avtorji, predstavljeni z originali. Kuratorki razstave: Petra Černe Oven in Marija Nabernik

Žarko Vrezec

Na Mali sceni MGL bo ob 20.00 premiera drame Gloria, s katero se je Branden Jacobs-Jenkins povzpel med najprodornejše, sodobne ameriške dramatike, prejel pa je tudi več prestižnih literarnih in gledaliških nagrad. V tej bridki satiri na račun medijev in pojava novodobne slave nas avtor, bivši novinar prestižne revije New Yorker, prestavi v leto 2010, ko so tiskanim medijem začele naglo upadati naklade...Režija: Branko Šturbej

© Peter Giodani

V Galeriji Škuc Ljubljana bo ob 20.00 otvoritev 24. mednarodnega festivala sodobnih umetnosti Mesto žensk z razstavo libanonske avtorice Marwe Arsanios Kdo se boji ideologije? Umetnica, filmska ustvarjalka in raziskovalka politike s sredine 20. stoletja premišljuje s sodobne perspektive, poseben poudarek pa namenja odnosom med spoli, urbanizmu in industrializaciji. Njena dela stremijo h kljubovanju konvencijam in zakritim načinom prepričevanja, pri tem pa ne upodabljajo le paradoksov, ki jih živijo njeni dokumentirani subjekti, marveč tudi nasprotja, ki nastanejo, ko želijo tovrstne kompleksnosti ujeti na kamero.

Fotografija iz videa Ste že kdaj ubili medveda ali Postajati Jamila

Petek, 5. oktober

V Lamutovem likovnem salonu Kostanjevica na Krki bodo ob 18.00 odprli fotografsko razstavo z naslovom Mnemosis, perspektivnega fotografa mlajše generacije Andreja Lamuta, ki pri svojem delu raziskuje različne analogne in digitalne fotografske tehnike. Fotografije so zanj več kot le nosilci podobe. Razume jih kot fizične objekte, ki morajo biti videni, občuteni in izkušeni. Gre za nadaljevanje in nadgradnjo dela, ki ga je nakazal v prejšnji seriji Nokturno (2016), v kateri je raziskoval lastna performativna dejanja v procesu ustvarjanja in njihov vpliv na končni videz fotografije. Če je v Nokturnu razmišljal o premiku od vprašanja kaj fotografirati k vprašanju kako fotografirati, se v Mnemosis sprašuje kako fotografirati v svetu, kjer je že vse fotografirano. Odgovor na vprašanje najde na eni strani v reinterpretaciji obskurnih, množicam neopaznih trenutkih vsakdana, na drugi strani pa v ustvarjanju bizarnih insceniranih situacij in brisanju ločnice med obojnim. Kustosinja: Mirjam Čančer

V Galeriji sodobne umetnosti Celje bodo ob 19.00 odprli razstavo Premiera 2018 - 4. trienale mladih umetnikov. Kulturno telo, prostor, umestitve, na kateri se bodo predstavili: Urška Aplinc, Živa Božičnik Rebec, Maja Burja, Lea Culetto, Doroteja Dolinšek, Miha Godec, Jasmina Grudnik, Rok Horvat, Neža Knez, Tina Konec, Eva Lucija Kozak, Lene Lekše, Maruša Mazej, Danilo Milovanović, Saša Nemec, Tajda Novšak, Plateauresidue (Aljaž Celarc in Eva Pavlič Seifert), Lara Reichmann, Kaja Urh. Kustosinja: Maja Antončič

V GalerijiGallery Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Menažerija: Všečno&Kupljivo umetnice Iris Pokovec. Gre za prvo javno predstavitev branda in ekonomsko-umetniškega poslovnega modela Menažerija ter pripadajočih umetniško-dekorativnih del, ki se odlikujejo po principu všečnega in kupljivega.

Na Malem odru Narodnega doma Maribor bo ob 20.30 v okviru cikla Jazz v Narodnem domu nastopila mednarodna zasedba The Still, ki igra "hipnotično" instrumentalno glasbo z jazz elementi. Kot posebni gost se jim bo na odru pridružil pianist Chis Abrahams, član kultnega avstralskega tria The Necks.

lXvPCaQw74I

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 21.00 v okviru 24. mednarodnega festivala sodobnih umetnosti Mesto žensk na ogled performans Lucy McCormick Trojna grožnja, trashstep-dubpunk moralke za sodobni svet. Lucy, ki nastopa v vseh vlogah, se bo z uprizarjanjem Nove zaveze preko novovalovske svete trojice plesa, močnih balad in peformansa poskusila ponovno povezati s svojo lastno vestjo. Ob 22.30 bo sledil koncert švedske rap izvajalke Gnučči in švedske DJ-ke AmberValent.

Fs1mEi2XFIc

Sobota, 6. oktober

V SMG Ljubljana bo ob 10.00 premiera predstave še ni naslova po dramskem besedilu Simone Semenič. Pod režijo in dramaturgijo se podpisuje Tomi Janežič, dodatno gradivo pa so prispevali ustvarjalci. Izhodišče za ustvarjalni proces je bil mit o Don Juanu, zapeljivcu in ženskarju. Avtorica se je Don Juanu, ki tokrat nosi kleno slovensko ime Janez, približala z vidika njegovih "zapeljank" in posledic njegovih dejanj – ki se vsa zlijejo v celoto v enem samem hipu, enem samem utripu srca.

© Žiga Koritnik

V SNG Drama Ljubljana bo ob 20.00 premiera žaloigre Emilia Galotti (1772), nemškega avtorja Gottholda Ephraima Lessinga. Gre za zgodbo o dekletu, ki se, ukleščeno med ponotranjenimi patriarhalnimi konvencijami ultrakatoliške italijanske družbe 18. stoletja in izsiljenim razkrivanjem lastnih prepovedanih nagonov, odloči, da bo povzročilo lastno smrt, Režija: Igor Vuk Torbica