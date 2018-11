Staš Zgonik | foto: Uroš Abram

Gorazd Kavšek, predstojnik ljubljanske porodnišnice

Hrvaško pretresajo izpovedi več sto žensk o grozljivih bolečinah in ponižanjih, ki so jih morale zaradi odrekanja protibolečinskih sredstev pretrpeti med porodi in ginekološkimi posegi. In tudi na slovenskih družbenih omrežjih so se začela kopičiti pisma, v katerih ženske opisujejo negativne izkušnje pri odnosu in obravnavi medicinskega osebja v porodnišnicah.

Gorazd Kavšek je bil sedem let vodja porodnega bloka v naši največji porodnišnici, pred mesecem dni pa je prevzel naloge predstojnika celotne ljubljanske porodnišnice. Sodeloval je pri več tisoč porodih. In zaveda se, da ima trenutni sistem svoje pomanjkljivosti. Ki pa, zagotavlja, nikoli ne vplivajo na varnost ženske ali otroka.

Ste prebrali pisma slovenskih žensk, ki opisujejo po njihovem mnenju neprimerno ravnanje in obnašanje osebja v slovenskih porodnišnicah?