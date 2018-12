Drugačen pogled na Irak

Skupinska fotografska razstava, ki nam predstavlja drugačen pogled na Irak, kot smo ga bili vajeni do sedaj.

Irak-Bagdad (2015)

© Ali Arkady

V Galeriji Jakopič v Ljubljani bo od 4. decembra 2018 do 3. marca 2019 na ogled skupinska fotografska razstava z naslovom Na moje oči: Zgodbe iz Iraka, ki predstavlja drugačen pogled na Irak in sicer skozi oči mlajše generacije tamkajšnjih fotografov. Razstava je bila prvič predstavljena konec leta 2017 v centru sodobnih umetnosti DOX v Pragi, tokratna pa je nastala v sodelovanju z "nomadskim umetniškim studiem za dokumentarne projekte" DARST in Italijanskim kulturnim inštitutom, ki v svojih prostorih gosti spremljevalno razstavo Ženska, luna, kača. Sedemnajst mesecev v Iraku, v okviru katere se s svojimi podobami Iraka predstavlja Stefano Carini, fotograf, urednik fotografije in snovalec projekta Na moje oči.

Kakšne so podobe, ki jih navadno povezujemo z Irakom? To so slike vojne, nasilja, humanitarnih kriz, begunskih taborišč, ki nam jih ponujajo mediji in prek katerih "poznamo" to državo, ki je bila še do nedavnega ujeta v konflikt? Smo se kdaj vprašali, ali nam te podobe sporočajo resnico ali pa je njihovo sporočilo morda namerno prikrojeno?

Na tokratni razstavi nam drugačen pogled na Irak predstavlja mlajša generacija tamkajšnjih fotografov: Aram Karim, Bnar Sardar, Hawre Khalid, Seivan M. Salim, Rawsht Twana in Ali Arkady. Predstavljen je tudi fotografski arhiv Twana Abdullaha, čigar delo sega v čas med letoma 1974 in 1992, vse skupaj pa je pospremljeno še z videnjem Stefana Carinija in Daria Bosia, dveh italijanskih fotografov, ki sta živela in delala v Iraku.

Fotografi so s svojim delom ustvarili edinstven in izviren pogled na Irak, ki prikazuje fragmentirano podobo današnjega življenja v državi: od prostranstev goratih severnih mejnih območij do cele vrste najrazličnejših situacij po vsej državi, ki odražajo tako njeno novejšo zgodovino kot posledice konflikta, ki mu ni videti konca. Ker fotografi izvirajo iz tamkajšnjega okolja in ga zelo dobro poznajo, nam zato lahko bolje približajo svojo deželo in njene ljudi z njihovimi zgodbami in življenjem, ki gre vojni navkljub svojo pot. V središču zanimanja iraških fotografov je njihova domovina-iraški Kurdistan.

Naslov razstave je dobesedni prevod kurdskega pozdrava "ser čav" oziroma arabskega "ala 3ini", ki pomenita "dobrodošel si" (dobesedno: dobrodošlico ti izrekam tako, da te polagam "na svoje oči"). Namen razstave nikakor ni oblikovanje novega dogmatičnega pogleda na državo, ki naj bi nadomestil dosedanjega, temveč spodbuditev razprave o tem, kako ustvarjamo in sprejemamo podobe in informacije.