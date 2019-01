Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo premiero predstave Mali princ, ki je nastala v koprodukciji Lutkovnega gledališča Ljubljana in Gradskoga kazališta lutaka Rijeka, razstavo Na krilih galeba - Slovenski ilustratorji v Italiji, koncert ameriško-izraelske zasedbe Shanir Blumenkranz' Abraxas, ki bo predstavila skladbe Johna Zorna, premiero namiznega muzikala Živela vulva! po motivih risoromana Prepovedani sad švedske striparke Liv Strömquist, premieri otroških predstav Ariol: Zaljubljen do ušes in Ariol: Popoldanske oslarije, ki sta nastali po stripu francoskih avtorjev Emmanuela Guiberta in Marca Boutavanta.

Četrtek, 17. januar

V Zgodovinskem atriju Mestne hiše Ljubljana bodo ob 18.00 odprli dokumentarno razstavo Jan Palach 69, s katero se spominjajo 60. obletnice, ko se je 16. januarja 1969 na praškem Venčeslavovem trgu zažgal dvajsetletni študent Jan Palach. Želel je spodbuditi svoje sodržavljane, da bi se uprli začenjajoči se “normalizaciji” (zgodovinsko obdobje na Češkoslovaškem - od okupacije s strani vojsk Varšavskega pakta leta 1968 do Žametne revolucije leta 1989). Čeprav mu političnega razvoja na Češkoslovaškem ni uspelo obrniti, se je vtisnil globoko v spomin družbe. Avtorji razstave: Petr Blažek, Patrik Eichler, Jakub Jareš

Na Malem odru LGL bo ob 18.00 premiera predstave francoskega pisatelja Antoina de Saint-Exupérya Mali princ, ki jo je za oder priredila Jera Ivanc. Nova avtorska interpretacija zgodbe izhaja iz življenja Exupéryjeve žene in njenih spominov (Consuelo de Saint - Exupéry – Spomini rože, ljubezenska zgodba o avtorju Malega princa). Iz prostrane puščave in različnih planetov se preseli v intimni odnos med moškim in žensko, ki se skozi prizore z Vrtnico, Kačo in Lisico, prek katerih naslovni junak odrašča in odpira srce, približujeta drug k drugemu in vsak k sebi. Neskončno si želita bližine, hrepenita po skupnem trenutku in žrtvujeta vse, da bi se lahko skupaj postarala. Mali princ je le še metafora za njuno potovanje, ki se kot kader filma noir pred gledalci izlušči kot pesem o ljubezni. Režija: Yulia Roschina, koprodukcija: Lutkovno gledališče Ljubljana in Gradsko kazalište lutaka Rijeka

© Jaka Varmuž

V Kibla Portalu Maribor bo ob 19.00 performans Betine Habjanič z naslovom Druga vrsta, v katerem se ukvarja s psihološkim fenomenom klavniškega sindroma: človek v ekstremnih okoliščinah preventivno blokira določene možganske centre, da lahko "razvije" gon po uničenju Drugega za ohranitev lastne biti. Ali gre za genocid racionalnega nad iracionalnim?

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopil portugalski folk punker We Bless This Mess s skupino, ki bo predstavil zadnji album Awareness Songs & Side Stories. Predskupina: Real Life Version (Slo)

jDI5wQNf9CQ

Petek, 18. januar

Na Vodnikovi domačiji Ljubljana bodo ob 18.00 odprli razstavo Na krilih galeba - Slovenski ilustratorji v Italiji, na kateri se predstavlja dvanajst ilustratorjev starejše, srednje in mlajše generacije, ki v zadnjih desetletjih pišejo zgodovino ne samo otroške ilustracije, temveč tudi zgodovino drugih vrst ilustracij med Slovenci v Italiji, pri tem pa presegajo zemljepisne meje Furlanije Julijske krajine. Razstavljajo: Vesna Benedetič, Dunja Jogan, Katarina Kalc, Jasna Merku, Živa Pahor, Klavdij Palčič, Chiara Sepin, Ivana Soban, Magda Starec Tavčar, Matej Susič, Štefan Turk in Andrej Vodopivec.

© Štefan Turk

V Moderni galeriji Ljubljana bo ob 19.30 zvočni performans JAŠE, ki je nastal v sodelovanju z Janezom Vidrihom z naslovom Ob zori še ene dobe absurdnosti: Kompozicija št. 6. Gre za novo izdajo v seriji performativnih intervencij, ki jih je JAŠA v zadnjih dveh letih razvil kot povzetek in nadaljevanje scenarija njegovega 29-tedenskega bivanja na Beneškem bienalu leta 2015.

310142538

V Baru Gabrijel Cerkno bo v okviru 24. Festivala Keltika nastopila ameriško-izraelska zasedba Shanir Blumenkranz' Abraxas, ki v svojem ustvarjanju združuje prvine judovske tradicionalne glasbe, jazza, improvizacije in ostrejših rockovskih oblik ter v prepoznavne skladbe Johna Zorna vnaša prvine psihadelije. Za uvod bo z improvizacijo na kontrabasu poskrbel Jošt Drašler.

ewMBy4G2qvc

Sobota, 19. januar

V SMG Ljubljana bosta ob 15.00 in 18.00 premieri otroških predstav Ariol: Zaljubljen do ušes in Ariol: Popoldanske oslarije, ki sta nastali po stripu francoskih avtorjev Emmanuela Guiberta in Marca Boutavanta. V stripu spremljamo zgodbe o Ariolu, majhnem modrem osliču, starem devet let. Zgodbe vključujejo predstavnike vseh generacij, so tople, živahne, zabavne in duhovite, njihova odlika pa je med drugimi to, da sveta ne slikajo črno-belo in da se ne izogibajo resnejšim temam. Režija: Matjaž Pograjc

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopila zasedba Same babe, ki bo predstavila četrti album Vražji bend, na katerem najdemo vse od intimnih a cappella in akustično-minimalističnih skladb do polnokrvnega rocka, pogosto s primesmi jazza ter funka. Na predstavitvi se jim bodo pridružili tudi posebni gostje: pevka Maja Predatoria, pesnik Ervin Fritz in kantavtor Andrej Trobentar.

NWi8hwPYGXE

V Mini teatru Ljubljana bo ob 20.00 premiera namiznega muzikala Živela vulva! po motivih risoromana Prepovedani sad švedske striparke Liv Strömquist, ki je pri nas izšel v prevodu Mite Gustinčič Pahor pri založbi Vige Vage knjige. Gre za družbenokritično, politično, feministično in humorno vizualno raziskavo percepcije spolnih organov in ženske seksualnosti skozi čas. Režija: Primož Ekart