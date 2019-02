REJVikend

Ne veste kam čez vikend? V Kurzschlussu bosta na Astronostalgic žuru nastopila Umek & Dojaja, v MC Pekarna hrvaški drum'bass/jungle/hip hop DJ Filip Motovunski, v Channel Zeru v petek Phil Bolland/Sync 24, vodja uveljavljene londonske založbe Cultivated Electronic, v soboto pa še britanski DJ Hydro in madžarski DJ Darth Péter.

Sync 24

Četrtek, 7. februar

(22.00): Kurzschluss (Cvetličarna) Ljubljana: Astronostalgic (Umek & Dojaja)

bs4cz9nxr1I

(22.00): MC Pekarna Maribor: Magnetic Shift Beta (Filip Motovunski, Useless D. I., Nvadrz, Best Day Ever)

QJ02Z02_gCg

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Druga redna skupščina Ustanove (Commercial Break, Maša, Volk, Estera, Nina Hudej, NinaBelle, B L N)

72ymIBN7GwI

(23.00): K4 Ljubljana: Just υs x Spaced (Arena: Spaced. Bar: Just us. VJ: 5237 x Smech)

Petek, 8. februar

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Tetsuo)

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Tim Black (DJ set)

(23.00): K4 Ljubljana: K4 Gibanica (Arena: Deconstructor Live, Urban Jeram, Herman K. Bar: Thomas L, Izza)

xjALLPhB3rY

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Wave Riders! (Torulsson, Kobayashii; VJ: Maii)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Petkove gazele (DJ Dani)

(23.00): Bazen Kranj: Necropsi's 30th B-Day Bash with Friends! (Hedon, Spade, Junior Bench, Shabain, SkokniPaLokni, Necropsi)

8MMw5ZhZeH8

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Elektroliza (Sync 24, Le Chocolat Noir, Ocular, Nulla)

suqW69cWSi0

Sobota, 9. februar

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: LVN (DJ set)

(22.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Frag::ments (Hydro, Darth Péter, AiA, Dirtyspeakerz, Sunneh, Riba; VJ: 5237)

fTKe_SsQyNU