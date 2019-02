Pregled sodobnega slovenskega plesa

Letošnja Gibanica bo ponudila devet predstav v tekmovalnem in eno v spremljevalnem programu

Chorus

© Urška Boljkovac

Od 27. februarja do 2. marca bo v Ljubljani potekal 9. bienale sodobne slovenske plesne umetnosti Gibanica v organizaciji Društva za sodobni ples Slovenije, ki letos praznuje 25. letnico delovanja. Gibanica od leta 2003 predstavlja slovensko sodobnoplesno produkcijo, ki jo za festival vselej izbere tričlanska selektorska ekipa, tokrat v sestavi: Ivana Ivković (Hrvaška), Petra Pikalo (Slovenija) in Claire Verlet (Francija). Izmed 38 prijav so selektorice izbrale devet predstav v tekmovalni program ter eno v spremljevalnega. Izbrane predstave tekmovalnega programa se bodo potegovale za nagrado Gibanice 2019 za najboljšo predstavo po izboru občinstva ter za nagrado Gibanice 2019 za najboljšo predstavo po izboru strokovne žirije.

Gibanica ponuja nabor najboljših sodobnoplesnih izdelkov domačih producentov in velja za najpomembnejšo sodobnoplesno platformo pri nas. Po besedah organizatorjev gre za mešanico nacionalnega plesnega festivala, kjer ima domača javnost možnost pridobiti pregled nad kvaliteto dvoletne plesne ustvarjalnosti, umetniki pa reflektirati kvaliteto domače plesne ustvarjalnosti, in platforme, na kateri se domačim in tujim gostom festivala ponudi v premislek umetnost, ki bi jo utegnili uvrstiti v svoje različne umetniške programe.

Letošnjo Gibanico bodo odprli 27. februarja ob 19.00 v Moderni galeriji z galerijsko uprizoritvijo Andreje Rauch Podrzavnik Trajanje – Minevanje, ki je sestavljena kot sklop petih kompozicijskih predlog, ki delujejo kot gibajoča se zvočna slika. Obiskovalec posamičnega dogodka je voden skozi prostor in vstopa v modulacije, ki jih gleda in posluša, s tem pa hkrati sooblikuje. Sledilo bo druženje in projekcija video skice ter montaže gibalnih impresij ustvarjalk in ustvarjalcev na področju sodobnega plesa ob 25. letnici Društva za sodobni ples Slovenije, podelili pa bodo tudi nagrado Ksenije Hribar za življenjsko delo 2019 Sinji Ožbolt.

V tekmovalnem programu bodo na ogled predstave: Skupaj, performerskega dvojca Leja Jurišič in Marko Mandić, ki je že požel nagrado žirije za edinstveno performativno gesto in nagrado teatrologov Slovenije za najboljšo predstavo sezone na lanskem Borštnikovem srečanju; Četrtek ob petih nadarjenega plesalca in improvizatorja Jurija Konjarja, ki je k sodelovanju povabil še plesalko in koreografinjo Andrejo Rauch Podrzavnik, oblikovalca svetlobe Jako Šimenca, glasbenika Blaža Celarca in fotografinjo Nado Žgank; Zaklenjeno Veronike Valdes, ustvarjalke, ki je za svoje delo prejela že več nagrad; Chorus Žige Kranjčana, Gašperja Kunška in Jana Krmelja: Poíesis sebstva, ki sta jo Snježana Premuš in Rok Vevar strukturirala kot serijo situacij; MES(t)O GLASU, v kateri se je Irena Tomažin Zagoričnik posvetila raziskovanju različnih izvorov glasu; Radio Hit, za katero je avtorica Urša Sekirnik dejala, da "je predstava o užitkih ob poslušanju in plesanju na naše najljubše hite"; Koncert telesa Ane Romih in Bena Novaka, na katerem sta telesi eno drugemu predvsem – inštrument; plesno glasbena Koncert za MAM, v kateri Maša Kagao Knez raziskuje bivanja in sobivanja; Staging a Play: Antigona pa se je v tekmovalni program uvrstila neposredno zaradi nagrade strokovne žirije, ki jo je prejel koreograf Matija Ferlin za predstavo Staging a Play: Steklena Menažerija na Gibanici leta 2017.

"V tokratnem izboru ne prevladuje nobena konkretna tematika ali konceptualni pristop – vsak izmed avtorjev je pokazal svoj lasten izraz in koreografski jezik, kar je dodaten dokaz zrelosti scene kot celote. Edini kriteriji, ki so nas vodili pri izboru, so presežek, izstopanje, edinstvenost in inovativnost v posameznem izrazu ali formi. Opazili – in nagradili – smo dejstvo, da je bilo tokrat ustvarjenih več skupinskih del kot v preteklosti. Izbor tako zajema širok spekter interesov avtorjev in odraža značilno krajino današnje sodobnoplesne scene v Sloveniji", so zapisale selektorice.

Poleg tekmovalnega programa bo na Gibanici potekal tudi bogat spremljevalni program z okroglimi mizami, diskusijskim dogodkom, predstavitvijo knjižnih izdaj in nove številke revije Maska, že dan pred začetkom tekmovalnega programa pa bo na ogled legendarna tehnoburleska Tatovi podob.