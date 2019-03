REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? Channel Zero bo v okviru SUBØ, serije basovsko usmerjenih klubskih večerov, gostil londonsko funky house producentko in DJ-ko Karen Nyame aka KG, v K4 bo nastopil finski producent in DJ Aleksi Perälä, v Klubu Monokel bosanski DJ-ki Adem Lir in EM.

Karen Nyame aka KG

© Twitter

Petek, 8. marec

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Levanael b2b Dacho (DJ set)

4VL6PJtHmng

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Glitteris)

(22.00): Božidar Ljubljana: On Rotation (Staša + Rinçage Énergique)

(23.00): K4 Ljubljana: Phi w/ Aleksi Perälä (Unpredictable Arena: Aleksi Perälä Live!, Evano, Fraku. House Bar: Kosta, Marin)

ooHL-_8U0pE

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Zeleno sonce 121: Dan želja (Glasbena skrbnika: Bayo, Udo Brenner)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Zetkin (DJ Dani)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: SUBØ: Tigerbalm w. KG (KG, cl_tr, Estera, Terranigma b2b DVS; VJ: 5237)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Adem Lir + EM (DJ set)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: For the Ladies and Gentlemans Of Course (Luxia, Lucky Left, Urska Gros, Dimc, Levis, Sakko M., John Di, Thomas)

iufNmcwP-og

Sobota, 9. marec

(20.00): ČINČIN Ljubljana: Sobotni Passe (Levanael)

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Izza (DJ set)

(22.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Rostfraj Onehundrid (Rostfraj Crew)

(23.00): K4 Ljubljana: SOLVD (Arena: Christian Kroupa / Alleged Witches, Alex Ranerro, Evident. Bar: Mobo)

TE0bI1Z3la4