20 let festivala, ki je ime dobil po siroti, ki je zasedla graščino

Jubilejni mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore bo ponudil 16 različnih dogodkov

Tina Dobrajc: You don't belong to this century, 2015

Od 6. do 10. marca bo v različnih prostorih avtonomne tovarne Rog in AKC Metelkova mesto potekal 20. mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore, na katerem se bo odvilo 16 dogodkov. Festival že od začetka predstavlja delo ustvarjalk in aktivistk, ki delujejo na območju Metelkove mesta, k sodelovanju pa vabi tudi politično sorodne avtorice z Balkana in iz drugih dežel. Ime festivala izhaja iz imena revne junakinje iz romana Die rote Zora und ihre Bande, ki jo je po koncu 1. svetovne vojne napisal nemški pisatelj Kurt Kläber. Rdečo Zoro in druge zgodbe je objavil pod psevdonimom Kurt Held, saj se je moral kot nemški politični pregnanec Hitlerjeve dobe in kot komunist tudi v “nevtralni” Švici zavezati ustvarjalni molčečnosti.

Rdečelasa deklica Zora skupaj z drugimi v vojni osirotelimi otroci zasede zapuščeno graščino nad hrvaškim mestecem Senj v prepričanju, da posest ne pripada lastnikom, temveč tistim, ki jo potrebujejo in uporabljajo. Njena “banda” iz zapora reši dvanajstletnega Branka, ki je bil zaprt zaradi kraje hrane, in tudi Branko se pridruži anarhistični skupini otrok, ki vse bolj ogroža moralo vaščanov. Rdečelasa Zora je navdihnila tudi urbano-gverilsko in anarhofeministično skupino Rote Zora, ki se je za pravice delavcev, žensk in mladih borila tako, da je z izbranimi sredstvi napadala svoje zatiralce. Ime Rote Zora je skupina izbrala, ker je bilo v preteklosti združevanje v tolpe in delovanje izven zakona privilegij moških.

Na festivalu bodo med drugim nastopili: ruska skupina Svetlanas, ki je nastala leta 2009 v Moskvi in preigrava hardcore/thrashcore punk, od septembra 2014 pa je zaradi svoje protidržavne drže in javnih političnih komentarjev prepovedana; ameriški sekstet Material Girls, ki se prepušča glamu in gothu; avstrijski kvirfeministični duo Petra und der wolf, ki skozi glasbo ponuja paleto čustev, kot so jeza, upanje, žalovanje, ironija in samozavest ter domača glasbenica rouge-ah, ki je lani pri založbi Kamizdat izdala svoj debitantski album z naslovom bare.

Obeta se tudi potopljena koncertna predstava Pod vodo avtoric Alenke Marinič in Maje Dekleva Lapajne, ki ponuja duhovit odrski razmislek o tem, kje trenutno smo ter kam se lahko umaknemo, razstava del Tine Dobrajc z naslovom Domesticated Animals (It’s Hard to Work in a Dress), ki raziskujejo in mešajo različne vzhodnoevropske tradicije oblačenja, ki sooblikujejo in označujejo pozicijo ženske v družbi in narekujejo meje svobodi izraza, projekcija kratkih filmov Juliet Jacques, pisateljice, publicistke in filmarke, ki deluje v Londonu, feministični pripovedovalski večer Pravljice o navihanih in (pre)drznih ter razglasitev nagrade bodeča neža z artističnimi vložki Fem TV in FPZ Z’borke.

Več o festivalu si lahko preberete na tej povezavi