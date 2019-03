Od zgodb o ženskah do rusko-sovjetske zgodovine

Letošnji Festival dokumentarnega filma bo ponudil 25 filmov v petih sekcijah

Pariz je praznik – Film v 18 valovih

Na različnih prizoriščih v Ljubljani (Cankarjev dom, Kinodvor, Slovenska kinoteka) bo od 13. do 20. marca potekal 21. Festival dokumentarnega filma, na katerem bodo prikazali 25 filmov. V tekmovalnem programu na temo človekovih pravic bodo predvajali pet filmov (letos so močno zastopane zgodbe žensk), retrospektiva pa bo posvečena dokumentarnemu opusu nemškega režiserja Wernerja Herzoga.

V tekmovalnem programu se bo pet filmov potegovalo za nagrado, ki jo podeljuje Amnesty International Slovenija. Zmagovalni film bo tudi tokrat izbrala mednarodna žirija, ki jo sestavljajo: Kristina Božič (novinarka), Irena Butoln (upokojena germanistika in prostovoljka) in Oksana Sarkisova (direktorica Mednarodnega festivala dokumentarnih filmov na temo človekovih pravic Verzio v Budimpešti, raziskovalka na Blinken OSA Archive in soustanoviteljica platforme za vizualne študije na Srednjeevropski univerzi CEU).

Na ogled bodo filmi: Džamilina ljubezen (r. Aminatou Echard), dokumentarec božanskih podob, ki jih sestavljajo 8mm filmčki, zrnate podobe sodobnih kirgiških žensk in deklet, katerih izpovedi se navezujejo na sloviti kirgiški roman Džamilina ljubezen, ki ga je Čingiz Ajtmatov objavil leta 1958; Kaj boš storil, ko bo šel svet k vragu? (r. Roberto Minervini), ki se loteva prevladujočega razslojevanja in sistemskega rasizma na jugu ZDA; Pariz je praznik – Film v 18 valovih (r. Sylvain George), ki ne predstavlja podobe romantične prestolnice, ampak upornike, priseljence in brezdomce; Zasužnjena ženska (r. Bernadett Tuza-Ritter), pretresljiva zgodba o neke vrste sužnjelastniškem razmerju, ki je, kot kaže, mogoče ne samo v 21. stoletju, temveč tudi znotraj EU, konkretno na Madžarskem; #Ženski užitki (r. Barbara Miller), ki z zgodbami petih žensk z vseh delov sveta in različnih verskih prepričanj naslika hipokritsko podobo sveta v odnosu do žensk in njihovih teles.

vxa6DVz_flM

CV0faT7Etss

V sekciji Aktualni, družbeno kritični dokumentarci bodo med drugim prikazali filme Mrtve duše (r. Wang Bing), ki popisuje pričevanja nekdanjih političnih zapornikov, ki jih je Maova oblast konec petdesetih let pod obtožbo skrajno desničarskih dejavnosti začela pošiljati v kitajsko različico gulagov; Putinove priče (r. Vitalij Manskij), ki spremlja Putina od jeseni leta 1999 do prve obletnice njegovega vladanja; Sakawa (r. Ben Asamoah) o spletnih prevarah in manipulacijah, s katerimi mladi v Gani na družabnih omrežjih pod izmišljenimi profili naivnim Zahodnjakom izvabljajo denarna nakazila.

_XPKWrf_le0

Sekcija Miti, ikone, mediji bo med drugim predstavila filma Duh Bauhausa (r. Niels Bolbrinker, Thomas Tielsch) o eni najznamenitejših in najvplivnejših umetniških šol 20. stoletja, ki jo je leta 1919 v Weimarju ustanovil Walter Gropius in Viva Ludež: Pogovor s Feralovo trojico (r. Marina Banićević, Saša Stanić) s tremi ključnimi soustvarjalci splitskega časnika Feral Tribune, ki je bil trn v peti tako socialističnim kot tranzicijskim oblastem na Hrvaškem.

70AsPVEPYZM

Sklop Intimni in globalni portreti prinaša tri filme: Neskončni nogomet (r. Corneliu Porumboiu), ki skozi lik ekscentričnega "nogometnega inovatorja" Laurentiuja, v mladosti obetavnega nogometaša, ki je po hudi poškodbi postal državni uradnik, obravnava fenomen strasti in obsedenosti z nogometom; Razglednice (r. Igor Bezinović), ki predstavlja hvalnico ruralnemu življenju na Hrvaškem; Lep pozdrav iz svobodnih gozdov (r. Ian Soroka), filmski esej na temo kočevskih gozdov.

7UJpkk28w5E