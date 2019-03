Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo predstavo Baal v režiji Vita Tauferja, ki jo je avtor Andrej Rozman Roza prestavil v sodobni čas in naš prostor, premiero groteske Nekaj ljudi išče srečo in crkne od smeha po romanu priznane in provokativne nemške avtorice Sibylle Berg in režiji Eve Nine Lampič, ki pripoveduje o zgubah treh generacij, premiera lutkovnega baleta Posvetitev pomladi na glasbo ruskega skladatelja Igorja Stravinskega v režiji Matjaža Fariča, 22. Pripovedovalski festival, ki bo potekal od 22. do 31. marca in se osredotoča na pripovedovanje kot performativno umetnost.

Četrtek, 21. marec

V SMG Ljubljana bo ob 19.00 na ogled predstava Andreja Rozmana Roze Baal, ki je nastala po motivih istoimenske drame Bertolta Brechta. Rozmanovo besedilo gradi predvsem na skrajno egocentričnem odnosu Brechtovega lika do družbe in ljudi. Zgodbo prestavlja v sodobni čas in naš prostor, zato so nekoliko bolj izpostavljene nacionalne teme. Njegov Baal je v primerjavi z izvirnimi različicami bolj povezan in besedilno lahkoten, dialogi so napisani v verzih. Režija: Vito Taufer, glasba v živo: Vasko Atanasovski Trio

MAO (Grad Fužine) Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Tendence, celjska arhitektura in urbanizem 1955–1985, ki ponuja vpogled v manj znane povojne arhitekturne stvaritve, velikopotezno urbanizacijo in množično stanovanjsko gradnjo v Celju. Ob reprodukcijah originalnih arhivskih načrtov, skic in člankov ter fotografijah prvotnega stanja arhitekturnih stvaritev in njihovih interierjev je predstavljenih 20 družbenih in poslovno-komercialnih zgradb ter kompleksov.

Na Malem odru SNG Nova Gorica bo ob 19.00 premiera groteske Nekaj ljudi išče srečo in crkne od smeha po romanu priznane in provokativne nemške avtorice Sibylle Berg iz leta 1997. V njem pripoveduje o zgubah treh generacij. Egocentrikih, ki imajo težave z zvezami, ki se v družbi ne znajdejo, ki v nič ne verjamejo, ki na svetu ne najdejo ničesar pozitivnega, ki jim življenje ni v uteho, katerih iskanje sreče je popolnoma zaman in katerih edina strategija preživetja je odtujenost. Režija: Eva Nina Lampič

© Peter Uhan

V Lutkovnem gledališču Ljubljana bo ob 20.00 premiera lutkovnega baleta Posvetitev pomladi na glasbo ruskega skladatelja Igorja Stravinskega, ki je eno najbolj kontroverznih skladb v zgodovini glasbe napisal na začetku 19. stoletja. Zgodba za izhodišče jemlje posameznika in njegovo usodo, ki pa mu jo kroji družba. Prvinam klasične animacije lutk so v lutkovnem baletu dodani sodobnoplesni gibi, animirani objekti in videoprojekcija, ki s svojimi vsebinami podpira preostale elemente. Tako v gibu kot v vsebini gre za ritual, za posvetitev klasičnim tehnikam umetniškega dela, ki so kasneje žrtvovane za kreativno svobodo. Režija: Matjaž Farič

Petek, 22. marec

V MGLC Ljubljana bodo ob 18.00 odprli potujočo razstavo Fotografske podobe in materialnost: japonska grafika v sedemdesetih letih in dokumentarno razstavo Japonska, Jugoslavija, grafični bienale: dokumenti sodelovanja. Prva razstava z izborom najreprezentativnejših avtorjev predstavlja smernice v japonski grafiki sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je bilo zlato obdobje grafičnega medija na Japonskem. Kustos razstave Kyoji Takizawa je izbral avtorje, ki so bili večkrat nagrajeni v mednarodnem prostoru in tvorijo jedro modernistične in avantgardne scene sedemdesetih let. Druga razstava osvetljuje enega od mnogih družbeno-umetnostnih poglavij, povezanih z zgodovino ljubljanskega grafičnega bienala. Z izborom likovnega, arhivskega, fotografskega in drugega gradiva poskuša prikazati komunikacijo med geografsko in politično oddaljenima državama v sklopu ambiciozne mednarodne likovne prireditve, kot je Grafični bienale Ljubljana. Avtorja razstave: Gregor Dražil in Nevenka Šivavec

Katsuro Yoshida: Delo 10 (1970)

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 19.00 projekcija filma Srečen kot Lazzaro, ki nas popelje v idilično, brezčasno okolje italijanskega podeželja s pripovedjo o prijateljstvu in neizmerni dobroti. Režija: Alice Rohrwacher. Do 30. marca.

V MMC Kibla Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo Mirana Kreša z naslovom XYZ 2, ki je prilagojena razstavnemu prostoru in temelji na osnovnih likovnih prvinah – črti, barvi in svetlobi. Ta abstraktna kompozicija je poskus prevajanja klasičnih likovnih elementov iz tradicionalno dvodimenzionalnega v tridimenzionalen (slikarski) prostor, ki z uporabo analognih sredstev oziroma materialov ustvarja virtualni, digitalni prostor. Kreš z odsotnostjo mimetičnega, abstrahiranimi elementi in minimalistično estetiko raziskuje in ustvarja (neskončno) globino in zračnost prostora, hkrati pa kljub navidez preprosti postavitvi vertikalnih linij, obdanih s svetlobnim plaščem, od gledalca zahteva precejšnjo mero koncentracije in intenzivno čutno participacijo.

V Klubu CD Ljubljana bodo ob 20.00 odprli 22. Pripovedovalski festival, ki se osredotoča na pripovedovanje kot performativno umetnost. Na letošnjem festivalu bodo gostili vodilno evropsko teoretičarko na področju pravljic in mitologije Marino Warner, pripovedovalske nastope in izobraževanja najbolj prepoznavnih evropskih pripovedovalcev ter pripovedovalske dogodke za otroke in odrasle v izvedbi domačih pripovedovalcev. Poleg Večera nesrečnih koncev z antičnimi miti in Večera resničnih zgodb v letu 2019, se bodo spomnili tudi 100. obletnice rojstva etnologa Milka Matičetovega in njegove bogate zapuščine ljudskih pripovedi. Na otvoritvenem koncertu bodo nastopile: All Strings Detached, Ana Kravanja, Tea Vidmar in Zvezdana Novaković. Video: Gaja Naja Rojec

Sobota, 23. marec

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 premiera plesne predstave Alien Express: Drugi let v izvedbi gibalnega dvojca (Gašper Kunšek, Žigan Krajnčan), tokrat z okrepljeno glasbeno zasedbo DJ SunnySuna, jazzista Kristijana Krajnčana ter gverilsko svetlobno intervencijo Boruta Bučinela. Drugi let bo potekal v "boju" z nevidno silo, ki pa jo je mogoče zaznati ob vsakem koraku. Tako med ustvarjalce na odru kot v zaodrje se je namreč vrinilo neznano bitje oziroma njegova vseobsegajoča prisotnost, otipljiv duh in neotipljiva prezenca. Kako se z njim spopasti, kaj narediti, kaj sploh hoče in od kod je prišel, boste videli v novi epizodi Alien Expressa. Ponovitev: 24. marca ob 19.00

V Kinogledališču Tolmin bo ob 20.00 v okviru Festivala Keltika nastopila skupina Katalena, ki bo predstavila zadnji album Človek ni zver, na katerem se je llotila tematike vojne in njenih strahot.

